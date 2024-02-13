Erzurum'da Tehlikeli Şerit Değiştiren Sürücülere Ceza - Son Dakika
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Erzurum'da Tehlikeli Şerit Değiştiren Sürücülere Ceza

Erzurum\'da Tehlikeli Şerit Değiştiren Sürücülere Ceza

Erzurum'da polisler tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yapılan çalışmada, tehlikeli şerit değiştirerek trafiği tehlikeye düşüren 4 sürücüye toplam 28 bin 516 lira ceza kesildi. Sürücüler, Karayolları Trafik Kanunu'na göre belirlenen maddelerden cezalandırıldı.

13.02.2024 13:39  Güncelleme: 13:41
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Erzurum'da polislerce sosyal medyadan, tehlikeli şerit değiştirerek trafiği tehlikeye düşürdükleri tespit edilen 4 sürücüye toplam 28 bin 516 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, il genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Kuzey Çevre Yolu'nda tehlikeli şerit ihlali yaparak trafik akışını tehlikeye düşüren 4 araç sürücüsünün sosyal medyada çıkan görüntüleri üzerine çalışma başlattı.

Polisler tespitini yaptıkları 4 sürücünün her birine, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Aksine işaret bulunmadıkça sürücülerin, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirme" maddesinden 6 bin 439'ar lira, "kol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmama" suçundan 690'ar lira olmak üzere toplam 28 bin 516 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA

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