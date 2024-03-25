Erzurum\'da PKK/KCK propagandası yapan 4 şüpheli yakalandı

Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele şubelerine bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Sosyal medyada "Terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işledikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Edirne'nin İpsala ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda toplam bin 185 adet tarihi eser ile 1 adet arama dedektörü ele geçirildi. Operasyon sonucunda 900 adet sikke, 60 adet taş obje, 110 adet metal obje, 15 adet yüzük de bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Düzce'de yaşayan Aslıhan Öztürk, 24 yıl aradan sonra resim yapmaya karar verdi. Kızının boya, oğlunun ise tuval hediyesiyle resim yapmaya başlayan Öztürk, kendini geliştirerek profesyonel olarak resim yapmaya başladı. Resimlerini bir arkadaşının fabrikasının duvarlarını süslemek için kullanmaya başlayan Öztürk, şu anda hayata dair ve yaşama dair muhteşem bir deneyim yaşadığını belirtti.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, hastaneye gitmek için komşusunun otomobiline binerken rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri sevk edildi ve soruşturma başlatıldı.
Hentbol Kadınlar 2. Ligi'nde oynanan Dörtlü Final'de Kepez Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nü yenerek şampiyon oldu. Tekirdağ Cezaevi Spor Kulübü ise üçüncü oldu.
Tekirdağ'da yaşayan işitme engelli Ahmet Karaca, Namık Kemal İl Halk Kütüphanesinde okuyucuların istedikleri kitaplara kısa sürede ulaşmalarına yardımcı oluyor. Karaca, yazılı iletişim kurarak okuyucuların taleplerini hızlı bir şekilde karşılayarak kaynaklara erişim imkanı sunuyor. İşitme engeline rağmen mesleğini severek yaptığını belirten Karaca, gelen herkese yardımcı olmaya çalıştığını ve insanlardan hep olumlu geri dönüşler aldığını ifade etti.
Konya İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen törenle 60. Kütüphane Haftası kutlamaları başladı. Hafta boyunca çeşitli etkinliklerin düzenleneceği kutlamaların açılış töreninde Yapay Zeka Temelli Akıllı Kütüphaneler ana teması ele alındı. Programda ödül töreni, çocuk şarkıları ve dans gösterileri yer aldı. Kutlamalar, atölye ve söyleşi programlarıyla devam edecek.
Gümüşhane'de üniversite öğrencileri, emekli eğitimci Cemal Karabulut tarafından verilen Hüsn-i Hat Kursu'na yoğun ilgi gösteriyor. Kurs, 2 yıldır devam ediyor ve öğrencilere güzel yazı yazmanın inceliklerini öğretiyor. Hüsn-i Hat sanatı, Kur'an-ı Kerim harflerinin, tevhid inancı ve estetikle birleşimi sonucunda meydana gelen ve Türk-İslam sanatında önemli bir yere sahip olan bir sanattır. Kursa katılan öğrenciler, sabır, azim ve istekle bu sanatı öğreniyor ve gelecekte sergiler düzenlemeyi hedefliyor.
Bursa'da, Osmangazi ilçesinde bulunan 3 katlı bir apartmanda çıkan yangında, daire tamamen yanarak küle döndü. Yangına müdahale etmek isteyen 2 çocuk annesi Meral Akyüz yaralanırken, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangının elektrikli battaniyeden çıktığı iddia ediliyor. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
Başakşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan'da ilçenin 5 farklı noktasında birbirinden güzel etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Konserlerden Kuran-ı Kerim tilavetlerine, çocuk etkinliklerinden sohbetlere kadar, birçok farklı etkinliğe Başakşehirliler büyük ilgi gösteriyor.
Bölgesel Amatör Lig ekibi 1969 Bilecik Spor Kulübü, yedek ağırlıklı çıktığı Bayındırspor deplasmanında iyi başladığı maçı 3-1'lik skorla kaybetti. Bayındırspor, Metin Salih Aktürk'ün 2 golüyle galip geldi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yapılan operasyonda 13 ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Narlıca Mahallesi'ndeki 3 evde silah bulundurulduğunu tespit etti. Operasyonda 10 tabanca, 3 pompalı tüfek ve 1334 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi. 2 zanlı tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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