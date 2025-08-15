Erzurum'da Turizm Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
Erzurum'da Turizm Çalıştayı Düzenlendi

15.08.2025 17:48
Erzurum'da turizmin geliştirilmesi için çalıştay yapıldı; işbirliği ve sorunlar tartışıldı.

Erzurum'da, Valilik ile Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) tarafından kentin turizminin geliştirilmesi amacıyla Doğu Anadolu Bölgesi Çalıştayı gerçekleştirildi.

Palandöken Dağı'ndaki bir otelde gerçekleşen çalıştayda konuşan Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Erzurum'un önemli bir coğrafi yapıya sahip olduğunu söyledi.

Kentte daha önce birçok önemli spor organizasyonlarının yapıldığı anlatan Çelik, "Erzurum, iklimi ve modern tesisleriyle geçmişte ev sahipliği yaptığı birçok uluslararası organizasyonla sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da önemli spor merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Şehrimiz kış sporlarından yüzmeye, futboldan buz sporlarına kadar pek çok branşta güçlü bir alt yapıya sahip." diye konuştu.

TUROYD Başkanı Tayfun Sancar da yapılan çalıştay ile turizmi sağlıklı şekilde yönetmeyi amaçladıklarını belirtti.

Çalıştayda turizmde kalifiye elemandan ve bölgesel sorunlara kadar birçok alanda fikir alışverişinde bulunduklarını dile getiren Sancar, "Kalifiye eleman ve bölgesel sorunlarda işbirliğiyle geniş kapsamlı turizmi hedeflemek için neler yapılabileceğinin planlarını hazırlamak ve kamu nezdinde anlatarak çözüm ortağı olmak istiyoruz. Bu sorunlar sadece özelde değil kamuda da var. Önemli olan biz bunların çözümünü nasıl buluruz noktasındayız. Bunun için Valiliğimizle işbirliği yaptık." ifadelerini kullandı.

Çalıştaya, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Bölge Başkanı Nuh Şenol ve otel yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA

17:20
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
17:30
Memur-Sen’den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
