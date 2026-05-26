Erzurum\'da Usulsüz Kabristan Kazısı Durduruldu

26.05.2026 18:56
Yakutiye'deki tarihi kabristanda izinsiz yapılan kazı, polis ve yetkililer tarafından durduruldu.

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki bir kabristanda gerçekleştirilen kazı, usulsüz yapıldığı iddiasıyla durduruldu.

Tarihi kabristan alanında usulüne uygun olmadan kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve ilgili kurum ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerde bazı mezarların açıldığı ve mezar taşlarının yerinden kaldırıldığı belirlendi. Yetkililerin müdahalesinin ardından açılan mezar yeniden kapatıldı, mezar taşları ise yerlerine yerleştirildi.

Çevredeki vatandaşlarla kazıyı gerçekleştiren kişiler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Emekli öğretmen Abdurrahman Zeynel, gazetecilere, kabristanda tarihi öneme sahip mezarların bulunduğunu belirterek, "13 asırlık Erzurum Müftüsü İmam Davut'un ve bir başka kişinin kabri burada bulunuyor. Yaklaşık 700 yıllık kabirler usulüne uygun olmadan açılmış. İslami esaslara göre hareket edilmeden kemikler çıkarılmış. Yapılan işlem doğru değildir, ne İslami ne de milli değerlere uygun değildir." dedi.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Halihazırda yol güzergahı üzerinde bulunan Çifte Kardeşler mezarının mevcut yerinden taşınmasına yönelik süreçte, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17 Ocak 2025 tarihli ve 6956 sayılı kararı doğrultusunda gerekli izinler alınmış ve proje onaylanmıştır. Koruma Kurulu kararı kapsamında işlemlerin, Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) denetiminde ve ilgili görevlilerin nezaretinde gerçekleştirilmesi planlanmış, bu doğrultuda Mezarlıklar Şube Müdürlüğü personeli, imam ve KUDEB görevlileri için gerekli organizasyon yapılmıştır."

Açıklamanın devamında ise "Yapılan incelemelerde, belirlenen usul ve saat dışında, ilgili görevliler hazır bulunmadan kazı çalışmalarına başlandığı tespit edilmiştir. Söz konusu işlemin belediyemizin bilgisi ve onayı dışında gerçekleştirildiği anlaşılmış olup, ekiplerimizin müdahalesiyle çalışmalar derhal durdurulmuştur. Yaşanan bu yanlış uygulama nedeniyle kamuoyunun hassasiyetini paylaşıyor, gerekli idari incelemenin başlatıldığını bildiriyoruz. Çifte Kardeşler Mezarı korunacak olup, bundan sonraki süreç ilgili kurul kararları ve denetimler çerçevesinde titizlikle yürütülecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

