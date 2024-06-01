Erzurum'da Uyuşturucu İddiasıyla Bıçaklanan İş Arkadaşı Öldü, Katil 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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Erzurum'da Uyuşturucu İddiasıyla Bıçaklanan İş Arkadaşı Öldü, Katil 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Erzurum\'da Uyuşturucu İddiasıyla Bıçaklanan İş Arkadaşı Öldü, Katil 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Erzurum'da aynı iş yerinde çalıştığı Muhammet Emin Seçer'i üzerinde uyuşturucu çıktığını patronlarına söylediği iddiasıyla bıçaklayarak öldüren Bilal Acar, tutuklu yargılandığı davada iyi hal indirimi uygulanarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Seçer'in annesi ise verilen cezayı az bulduğunu belirterek daha ağır bir ceza talep etti.

01.06.2024 10:04
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ERZURUM'da aynı iş yerinde çalıştığı Muhammet Emin Seçer'i (28), üzerinde uyuşturucu çıktığını patronlarına söylediği iddiasıyla bıçaklayıp öldüren Bilal Acar (27) tutuklu yargılandığı davada iyi hal indirimi uygulanarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 17 Mart 2023'te saat 01.00 sıralarında, Yakutiye ilçesi Dadaşköy Mahallesi'ndeki ekmek fırınında meydana geldi. Hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan Bilal Acar ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Fırın sahipleri olayı öğrenince Acar, bir gün sonra çalıştığı yere gelip çocukluk ve iş arkadaşı olan Muhammet Emin Seçer ile tartıştı. Acar, kendisini patronlarına ispiyonlamakla suçladığı Seçer'i bıçakladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Araya giren diğer çalışanlar, Acar'ın elindeki bıçağı aldı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet Emin Seçer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Acar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen Bilal Acar, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

'AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ'

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemi ile hakkında dava açılan Bilal Acar, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Acar ifadesinde, amacının öldürmek olmadığını belirterek, Öldürmek isteseydim olay yerine silah alıp giderdim. Konuşmak için gittiğimde kendisi bana küfretti, ben de oradaki bıçakla korkutmak istedim. Ambulans gelene kadar da orada bekledim. Sonra da uzaklaştım diye konuştu. Savcı, mütalaasında Bilal Acar hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis talep etti. Mahkeme heyeti duruşmaya verdiği ara sonrası sanık Bilal Acar'ı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına mahkum etti. İyi hal indirimi uygulayan heyet cezayı 25 yıla indirdi.

ANNE CEZAYI AZ BULDU

Mahkeme çıkışında oğlunun katiline verilen cezayı az bulan Münire Seçer (62), O suçun cezasının karşılığı değil. Ağır müebbet verilsin isterdim. Çok üzgünüm. Can bu kadar ucuz olmamalıydı. Benim çocuğum kara toprakta yatacak o da dışarıda keyfedecek. Ben bu karara karşıyım daha ağır ceza istiyorum. Büyüklerime sesleniyorum; böyle adalet olmaz. Evlat acısını kimse bilmiyor. Benim çocuğumu öldüren şahsın gereken şekilde cezalandırılmasını istiyorum dedi.

Haber-Kamera Oktay POLAT ERZURUM,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Uyuşturucu İddiasıyla Bıçaklanan İş Arkadaşı Öldü, Katil 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Uyuşturucu İddiasıyla Bıçaklanan İş Arkadaşı Öldü, Katil 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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