Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu

31.03.2026 19:22
Jandarma, Erzurum'da uyuşturucu, sentetik hap ve altın işlemeli Tevrat ele geçirerek 2 kişiyi tutukladı.

Erzurum'da jandarma ekiplerince uyuşturucu madde, sentetik hap ile ceylan derisine yazılmış altın işlemeli Tevrat ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Erzurum İl Jandarma ekipleri, Çat ilçesi yol kontrol noktasında bir aracı durdurdu.

Araç ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada, 178 gram uyuşturucu madde, 100 sentetik hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve ceylan derisi üzerine yazılmış altın işlemeli Tevrat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı jandarmadaki işlemlerin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, Jandarma, Erzurum, Tevrat, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Advertisement
