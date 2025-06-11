Erzurum'da jandarma ekiplerince mayıs ayında yürütülen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1-31 Mayıs'ta narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, gerçekleştirilen operasyonlarda 17 gram metamfetamin, 71 gram bonzai,1 gram kokain, 3 gram toz esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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