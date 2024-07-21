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Erzurum'da üzerine kale direği düşen çocuk hayatını kaybetti.

Aziziye ilçesi Yarımca Mahallesi'nde bir site içerisindeki parkta oynarken üzerine kale direği düşen 4 yaşındaki Selahaddin Eyyubi Çobanoğlu yaralandı.

Yakınları tarafından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürülen Çobanoğlu, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.