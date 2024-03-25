Erzurum\'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu

Hulusi Akar: Birliğimizi sürdürdüğümüz sürece yenemeyeceğimiz güçlük yok

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Balıkesir'de düzenlenen bir iftar programında yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin güçlü olması için çalıştıklarını ve terörle mücadelede başarılı olduklarını belirtti. Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma sanayi alanında büyük mesafeler katettiğini ve Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olma yolunda ilerlediğini söyledi.