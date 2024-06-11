Erzurum'da yaşlı ve kimsesizlerin evleri temizlendi, hayalleri gerçekleştirildi

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ERZURUM Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Darülaceze Vakfı iş birliğiyle Kurban Bayramı öncesi yaşlı ve kimsesizlerin evleri temizlendi. Temizlik zamanında görevliler tarafından evlerinden çıkarılan yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin hayalleri de gerçekleştirildi. Kimi müzik eşliğinde otomobille gezdirilirken kimisi de bir çay bahçesinde oturup sohbet ederek çayını, meyve suyunu yudumladı.

Kentte Kurban Bayramı önce yaşlı ve kimsesizlerin evleri temizlendi. Evler temizlenirken, bu kişilerin hayalleri de gerçekleştirilmeye çalışıldı. Bu kapsamda

Yakutiye ilçesinde 50 yıl önce eşinden ayrılarak çocukları da olmadığı için tek başına yaşayan emekli hemşire 75 yaşındaki Şaziment Özbek, uzun zamandır görmediği Çifte Minareli Medrese'yi gezdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut'un eşlik ettiği Özbek, müzik eşliğinde otomobille bir süre gezdirildikten sonra görevliler tarafından temizlenen evine getirildi. Yıllar sonra güzel bir gün geçirdiğini belirten Özbek, "Kimsem yok, evde tek başımayım. Gözlerim tam görmediği için yıllardır dışarı çıkamıyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Evim görevliler tarafından temizlenirken beni Çifte Minareli Medreseyi gezdirdiler. Sonra otomobille gezerken ilahi dinledim. Her şey çok güzeldi. Bu bayrama güzel girdim inşallah böyle devam eder" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, sosyologlar, temizlik ekibi ile yine Yakutiye ilçesinde yaşayan Fadime- Mükerrem Korkmaz çiftinin evine gitti. 73 yaşındaki Fadime Korkmaz Kıbrıs gazisi olan eşi Mükerrem Korkmaz'ın (76) uzun süredir yatalak olması nedeniyle yıllardır evden dışarı çıkamadığını söyledi. Temizlik ekibi hem evi temizleyip hem de Mükerrem Korkmaz ile ilgilenirken Fadime Korkmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve görevliler tarafından dışarı çıkarıldı. Bahçeli bir yerde çay içmek istediğini söyleyen Korkmaz, Üç Kümbetler Millet Bahçesine götürüldü. İkram edilen meyve suyunu yudumlayan Korkmaz, "Eşim yıllardır yatalak. Onu bırakıp evden çıkamıyordum. Gençler evimi temizlerken İl Müdürü de beni arabası ile gezdirdi ve bir yerde oturup sohbet ettik İlk kez nefes aldım ve bu bana ilaç gibi geldi" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, evini temizledikleri tüm yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin gönüllerinden geçenleri de yerine getirirken onlar kadar mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ile Darülaceze Vakfı iş birliği içerisinde 470 bin TL bütçeli projemizde yaşlılarımızın sosyal hayattan kopmadan kendi evlerinde imkanları dahilinde yaşayabilmeleri için başlatıldı. Bizim görevlendirdiğimiz arkadaşlar tarafından kimsesiz yaşlılarımızın kişisel temizlik, bakım, ilaç temini, alış verişin yanı sıra psikososyal destek hizmeti de vermekteyiz. Hedef kitlemiz sosyo ekonomik düzeyi düşük önceden belirlenen 60 yaşlımız. Bayram öncesi arkadaşlarımız 42 haneyi ziyaret etmiş olacak. Temizlik sırasında yaşlılarımız evin temizliğini koordine ediyorlar. İş ve işlemlerle ilgili yönlendirmeler yapıyorlar. Temizlik sürerken onları dışarda misafir edebiliyoruz. Onlar için bir nebze da olsa değişiklik oluyor. Gönüllerinden geçen ne varsa gezmek isteyeni aracımızla gezdiriyor, kafede pastanede oturup çay içmek, tatlı yemek istiyorlarsa onu da gerçekleştiriyoruz. Yaşlılarımızın taleplerine göre şekillendiriyoruz."

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,