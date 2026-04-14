Erzurum'da Yatırım Projeleri Değerlendirildi

14.04.2026 17:03
Vali Baruş başkanlığında yapılan toplantıda 2026 yatırım projeleri konuşuldu, toplam bütçe 172 milyar lira.

Erzurum'da "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Aydın Baruş başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa, ilçe kaymakamları ile belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Baruş, burada yaptığı konuşmada, 2026 yılı yatırım projelerini değerlendirdi.

Projelerin bazılarının inşasının devam ettiğini belirten Baruş, "2026'da gerçekleştireceğimiz bu ikinci toplantıda değerlendireceğimiz kamu kurum ve kuruluşlarımıza ait toplam 558 yatırım projesi mevcut olup, bu projelerin toplam tutarı 172 milyar 459 milyon 184 bin liradır." dedi.

Baruş, şunları kaydetti:

"2026 yılı harcama oranı yüzde 8,86'dır, projelerin toplam nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 33 civarına ulaşmıştır. İlimizde yürütülen projelerinin 8'i tamamlanmış, 412'si devam etmekte, 98'i ihale aşamasına gelmiş, 40 projeye ise henüz başlanmamıştır. Bu projelerin bu yılki ödenekleri 12 milyar 740 milyon 94 bin 656 liradır. İlimizde devam eden yatırımlara baktığımızda ulaştırma-haberleşme sektöründe proje sayımız 37, toplam proje tutarı 114 milyar 457 milyon 178 bin lira civarında. Tarımda 179 proje devam etmekte, toplam tutarı 42 milyar 367 milyon 731 bin lira civarında. Enerjide 215 proje devam etmekte toplam proje tutarı 2026 için 3 milyar 773 milyon 600 bin lira. Sağlıkta 16 proje var, tutarı 3 milyar 37 milyon 390 bin lira civarında. Diğer kamu hizmetleri ile sosyal projeler için 36 proje ön görülüyor, 2 milyar 864 milyon 433 bin lira bedeli var."

Vali Baruş'un konuşmasının ardından bazı kurum müdürleri çalışmaları konusunda sunum yaptı.

Kaynak: AA

Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi
Papa ile arası gerildi, Trump’tan geri adım geldi O paylaşımı sildi Papa ile arası gerildi, Trump'tan geri adım geldi! O paylaşımı sildi
Nijerya’da Boko Haram’ın yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 asker öldü Nijerya'da Boko Haram'ın yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 asker öldü
Bolu’da polis, durdurduğu aracın sürücüsüne hangi suçtan ceza yazacağını şaşırdı Bolu'da polis, durdurduğu aracın sürücüsüne hangi suçtan ceza yazacağını şaşırdı
56 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 525 şüpheli yakalandı 56 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 525 şüpheli yakalandı
Galatasaray’da kadro dışı kararı Galatasaray'da kadro dışı kararı

18:30
Trump’tan İran açıklaması Müzakereler için tarih verdi
Trump'tan İran açıklaması! Müzakereler için tarih verdi
18:08
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
17:41
İsrail basınından Netanyahu’yu çıldırtacak Türkiye analizi
İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye analizi
17:24
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
17:20
Meclis’te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
Meclis'te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
17:11
Eski Tunceli Valisi’ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
