Erzurum'da Yaya Ölümü Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Erzurum'da Yaya Ölümü Davası Devam Ediyor

Erzurum\'da Yaya Ölümü Davası Devam Ediyor

Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir yaya ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücünün yargılanması devam ediyor. Duruşmada, müşteki avukatı bilirkişi raporuna itiraz etmediğini belirtirken, sanık avukatı ise raporun doğruluğunu sorguladı. Mahkeme heyeti, dosyanın yeniden rapor hazırlanması için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verdi.

13.02.2024 14:24
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Erzurum'un Aziziye ilçesinde yaya Nurullah Soysal'a çarpıp ölümüne neden olduğu öne sürülen sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Çıbık ile maktulün eşi B.S. ve taraf avukatları katıldı.

Müşteki avukatı Esma Kahveci, dosyaya sunulan bilirkişi raporuna itiraz etmediklerini söyledi.

Çıbık'ın bilinçle taksirle hareket ettiğini öne süren Kahveci, "Bilirkişi raporuna göre sürücü asli kusurludur. Tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve maktulün kardeşinin dosyaya müşteki olarak katılmasını talep ediyoruz." dedi.

İddia makamı, mütalaasında, müşteki avukatının talebinin reddedilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık Çıbık, savunmasında, bilirkişi raporundaki aleyhe hususları kabul etmediğini ifade ederek, tahliyesini istedi.

Sanık avukatı Yusuf İslam Şeflek de beyanında, bilirkişi raporunun kaza tespit tutanağı ile aynı olduğunu belirtti.

Beyanları ve talepleri doğrultusunda yeniden rapor alınmasını talep eden Şeflek, "Raporda ısrarla müvekkilin çarpıp kaçtığı ve Bingöl'de yakalandığı söyleniyor ama müvekkil polisi arayarak gidiyor. Bu rapora katılmak mümkün değil. Deliller toplanmıştır, müvekkilin tahliyesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, dosyanın Trabzon Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilerek yeniden rapor hazırlanmasına ve Mehmet Çıbık'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianamede, E-80 kara yolunun Aziziye ilçesi mevkiinde 7 Aralık 2023 tarihinde tırla çarptığı yaya Nurullah Soysal'ın ölümüne neden olduğu belirtilen sanık Mehmet Çıbık'ın "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mahkumiyet verilmesi halinde 3 aydan az ve 3 yıldan fazla olmamak üzere sürücü belgesinin geri alınması talep ediliyor.

Kaynak: AA

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