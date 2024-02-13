Erzurum\'da Yaya Ölümü Davası Devam Ediyor

Erzurum'un Aziziye ilçesinde yaya Nurullah Soysal'a çarpıp ölümüne neden olduğu öne sürülen sürücünün yargılanmasına devam edildi.
Erzurum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Çıbık ile maktulün eşi B.S. ve taraf avukatları katıldı.
Müşteki avukatı Esma Kahveci, dosyaya sunulan bilirkişi raporuna itiraz etmediklerini söyledi.
Çıbık'ın bilinçle taksirle hareket ettiğini öne süren Kahveci, "Bilirkişi raporuna göre sürücü asli kusurludur. Tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve maktulün kardeşinin dosyaya müşteki olarak katılmasını talep ediyoruz." dedi.
İddia makamı, mütalaasında, müşteki avukatının talebinin reddedilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
Sanık Çıbık, savunmasında, bilirkişi raporundaki aleyhe hususları kabul etmediğini ifade ederek, tahliyesini istedi.
Sanık avukatı Yusuf İslam Şeflek de beyanında, bilirkişi raporunun kaza tespit tutanağı ile aynı olduğunu belirtti.
Beyanları ve talepleri doğrultusunda yeniden rapor alınmasını talep eden Şeflek, "Raporda ısrarla müvekkilin çarpıp kaçtığı ve Bingöl'de yakalandığı söyleniyor ama müvekkil polisi arayarak gidiyor. Bu rapora katılmak mümkün değil. Deliller toplanmıştır, müvekkilin tahliyesini talep ediyoruz." diye konuştu.
Mahkeme heyeti, dosyanın Trabzon Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilerek yeniden rapor hazırlanmasına ve Mehmet Çıbık'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
İddianamede, E-80 kara yolunun Aziziye ilçesi mevkiinde 7 Aralık 2023 tarihinde tırla çarptığı yaya Nurullah Soysal'ın ölümüne neden olduğu belirtilen sanık Mehmet Çıbık'ın "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mahkumiyet verilmesi halinde 3 aydan az ve 3 yıldan fazla olmamak üzere sürücü belgesinin geri alınması talep ediliyor.
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Bakan Fidan'ın bu görüşmede iki başkana "Siz benden daha fazla mı Atatürkçüsünüz?" sorusunu yönettiği öğrenildi.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Azerbaycanlı rakibini yenerek finale çıkan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, rakibinin formasındaki Azerbaycan bayrağını öptü. Kayaalp'in o hareketi büyük beğeni aldı.
Şiddetli sağanak yağışın etkili olduğu Antalya'da 5 ilçede okullar tatil edilirken, sel sularına kapılan 1 kişi ise yaşamını yitirdi. Bölgede ekipler çalışmalarına devam ederken kentteki altyapının da sınıfta kaldığı görüldü.
Pegasus havayolu şirketi, ekonomi sınıfı yolcularına ücretsiz bagaj hizmeti sunmayacağını duyurdu. Yolcular sadece kabin bagajı hizmeti alamayacak ve oturdukları koltuğun ödemesini yapacaklar. Bu karar sosyal medyada tepkilere neden oldu.
İsrail'in kara saldırısı hazırlığı yaptığı Refah'taki 1,4 milyon yerinden edilmiş Filistinliyi göçe zorlamayı planladığı Mevasi bölgesinin, küçük yüzölçümü ve herhangi bir altyapı bulunmaması nedeniyle bu büyüklükte bir nüfusu barındıramayacağı belirtiliyor. İsrail'in 1,4 milyon kişiyi Mevasi'de hapsetme planı ise uluslararası toplumun tepkisini çekiyor.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sel afeti sonrasında Meteoroloji'nin Burdur ve Isparta için turuncu uyarıda bulunduğunu belirterek vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istedi.
İstanbul'da üç kardeş, 20 yıl önce babalarının 15 aylık kardeşleri Armağan'ı döverek öldürdüğünü iddia etmesiyle yargılanan baba Hüseyin K. tutuklandı. Baba, olayı gizlemek için bebeği gömdüğünü itiraf etmişti.
Trabzonspor'un efsane futbolcusu İbrahima Yattara, Sivas Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden İmranlıspor'a transfer oldu.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da Yaya Ölümü Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?