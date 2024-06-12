Erzurum'da yayaya çarpan tır şoförüne 2 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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Erzurum'da yayaya çarpan tır şoförüne 2 yıl 6 ay hapis cezası

Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir yayaya çarparak ölümüne neden olan tır şoförü Mehmet Çıbık hakkında gerekçeli karar açıklandı. Sanık, 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararda, sanığın alkolsüz olduğu belirtilirken, tır şoförünün navigasyonu açmaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve yayaya çarptığı ifade edildi. Sanığın cezası takdir indirimiyle 2 yıl 6 aya düşürüldü ve sürücü belgesine 1 yıl el konuldu.

12.06.2024 13:37
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Erzurum'un Aziziye ilçesinde yayaya çarpıp ölümüne neden olan ve yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılan tır şoförü Mehmet Çıbık hakkında gerekçeli karar hazırlandı.

Erzurum 4. Asliye Ceza Mahkemesi, E-80 kara yolu Aziziye mevkisinde 7 Aralık 2023'te tırla çarptığı Nurullah Soysal'ın (52) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle "taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırdığı sanık Mehmet Çıbık (32) hakkındaki kararın gerekçesini açıkladı.

Gerekçeli kararda, sanık savunmaları, tanık beyanları, olay yeri inceleme tutanağı ve raporlar yer aldı.

Soysal'ın eşi ile iki çocuğunun sanıktan şikayetçi oldukları ifade edilen kararda, tır şoförü Çıbık'ın aracıyla seyir halindeyken cep telefonundan navigasyonu açmaya çalıştığı sırada bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında yürüyen Soysal'a çarptığı, Sosyal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Araçtaki hasarı fark edip yoluna devam etmiş

Çıbık'ın "kaldırıma vurduğunu ya da çukura düştüğünü düşünerek" yoluna devam ettiği bildirilen kararda, "Bir süre sonra yolun sağında durarak aracından indiği ve aracın sağ kısmında hasar olduğunu fark ettiği yerde bir bere gördüğünü ve bunu yanına alıp Bingöl istikametine doğru devam ettiği" ifadeleri yer aldı.

Kararda, Çıbık'ın yolda ilerlediği sırada ilgili kolluk görevlileri tarafından arandığı anlatılarak, şu bilgilere yer verildi:

" Karlıova'da görevlileri gördüğü esnada bularak yanına almış olduğu bereyi aracından dışarı fırlattığı ancak bu durumun fark edilmesi üzerine berenin muhafaza altına alındığı, yapılan ölçümler sonucunda Çıbık'ın alkolsüz olduğunun belirlendiği, sonuç olarak Çıbık'ın kazanın oluşumunda bilinçli taksirle hareket ettiğine dair delil ya da emare olmamakla birlikte sevk ve idaresindeki aracı seyir halindeyken trafikte dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranıp 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçunu işlediği yönünde mahkememizde vicdani kanı hasıl olmuştur."

Gerekçeli kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanığın sabit olan taksirle bir kişinin ölümüne sebebiyet verme suçundan eylemine uyan 'kaksirle bir kişinin ölümüne neden olmak' maddesi uyarınca suçun işleniş şekli, sanığın taksire dayalı kusurunun ağırlığı göz önüne alınarak takdiren ve teşdiden 3 yıl hapisle cezalandırılmasına, verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkisi göz önüne alınarak cezadan takdir indirimi yapılarak 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına, verilen cezadan başkaca indirim ve artırım yapılmasına kanunen ve takdiren yer olmadığına, şartlar oluşmadığından hükmün açıklanmasının geri bırakılması maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, suçun işleniş şekli, meydana gelen netice, sanığın asli kusurlu oluşu ile kişiliği göz önüne alınarak TCK 50/4 (Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlardan adli para cezasına çevrilebilir) maddesinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına karar verilerek hüküm kurulmuştur."

Gerekçeli kararda, sanık Mehmet Çıbık hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan verilen 3 yıl hapis cezasının takdir indirimiyle 2 yıl 6 aya düşürüldüğü ve sürücü belgesine 1 yıl el konulduğu belirtildi.

Kazayla ilgili 8 Aralık 2023'te tutuklanan sanık Çıbık, 5 Mart'ta tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

Aziziye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da yayaya çarpan tır şoförüne 2 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

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