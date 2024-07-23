Erzurum'da yuvasında yalnız kalan leylek yavrusu koruma altına alındı - Son Dakika
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Erzurum'da yuvasında yalnız kalan leylek yavrusu koruma altına alındı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde, elektrik direğinde yalnız yaşayan bir leylek yavrusu ile kara yolunda telef olmuş başka leyleklerin durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine bildirildi. Aras EDAŞ ekiplerinin yardımıyla yuvadan indirilen leylek yavrusu, DKMP'de görevli veteriner hekim tarafından bakım altına alındı. Leylek yavrusu, erişkin yaşa gelene kadar bakım ve beslenmesine devam edilecek ve daha sonra doğaya salınacak.

23.07.2024 17:41
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Erzurum'da yuvasında yalnız kalan leylek yavrusu koruma altına alındı

Aziziye ilçesinin Söğütlü Mahallesi sakinleri, elektrik direğindeki yuvada yalnız yaşayan bir leylek yavrusu ile kara yolunda telef olmuş başka leyler görünce durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Aras EDAŞ ekiplerinin yardımıyla yuvadan indirilen leylek yavrusu, DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak teslim aldı.

Albayrak tarafından ilk müdahalesi ve bakımı yapılan leylek yavrusunun şırınga yardımıyla beslenmesine devam ediliyor.

Veteriner Hekim Albayrak, AA muhabirine, mahalle sakinlerinin leyleklerin varlığını bildiklerini belirterek, "Mahalle sakinleri kara yolunda leylek cesetleri buluyor, dolayısıyla trafik kazasından telef olduğunu düşünüyoruz. Durum bize intikal edince Aras EDAŞ ekiplerinin yardımıyla yavru leyleği yuvadan indirip bakım ve beslenmesine başladık." dedi.

Leylek yavrusunun erişkin yaşa gelinceye kadar bakım ve beslenmesine devam edeceklerini aktaran Albayrak, daha sonra leyleği doğaya salacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Aziziye, Erzurum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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