Erzurum\'daki 15 Temmuz gazileri, ölen FETÖ elebaşı Gülen\'e lanet okudu

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Erzurumlu 15 Temmuz gazileri, öldüğü haberini aldıkları Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e lanet okudu.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'da yüzüne isabet eden kurşunla yaralanan, evli ve 1 çocuk babası 31 yaşındaki Onurcan Akçay, AA muhabirine, o geceyi unutamadığını söyledi.

Darbe akşamı yüzüne isabet eden mermi nedeniyle gözünde yüzde 40 görme kaybı olduğunu ifade eden Akçay, "Gözümün üstünden vuruldum, ameliyat oldum. Gözümün üstünden yaklaşık 4 santimlik yorgun mermi çıkardılar." dedi.

FETÖ elebaşının ülkeye maddi ve manevi zararlar verdiğini anlatan Akçay, şöyle konuştu:

"Bu hainin ölümü, şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına bizi rahatlatmıştır. Ölümü bizler için sevindirici. O şahsın ne dirisi ne de ölüsü ülkemize girebildi, bu saatten sonra da giremez. Rabbim bir daha bize bu 15 Temmuz gibi olaylar yaşatmasın."

"Ne söylesek kinimizi dile getiremeyiz, kelimeler kifayetsiz kalır"

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı ve 15 Temmuz gazisi Rıza Demir de eşinin tedavisi için gittiği İstanbul'da darbe girişimine denk geldiğini anlattı.

15 Temmuz'da insanların üzerine sürülen tanklardan birini durdurdukları sırada tanktan çıkan askerin darbesiyle düşerek yaralandığını söyleyen Demir, "Omurilik bölgemden kırığım vardı, Erzurum'a geldim ve 2 yıl tedavi gördüm. Hala daha etkisi devam ediyor." dedi.

Demir, FETÖ elebaşının öldüğünü haberlerden öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'dan sonra kinimiz hala daha diri. Şehitlerimiz ve gazilerimizin hesabını vermeden Allah rahmet etmesin, cehenneme gitti, ateşi bol olsun. O kadar şehidin kanı onun ellerinde. Ülkeyi karıştırdı, 15 Temmuz'dan sonra neler yaptığını daha iyi anladık. Şehit ve gazilerimizin vebali onun boynunda. Allah ona rahmet etmesin, ateşi bol olsun. Ne söylesek kinimizi dile getiremeyiz, kelimeler kifayetsiz kalır. Bu adam Türkiye'ye çok büyük zarar verdi."