Erzurum\'daki kayak pistleri 350 kilometreye çıkarılacak

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken ile Konaklı Kayak Merkezleri'ndeki yaklaşık 100 kilometrelik kayak pistlerinin toplamının 350 kilometre uzunluğuna çıkarılacağını bildirdi.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliğince (TÜRSAB) Palandöken Kayak Merkezi'nde bir otelde iftar programı gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, burada yaptığı konuşmada, kentin kış, kültür, termal ve doğa ile spor turizminde önemli imkanlara sahip olduğunu söyledi.
Turizmin şehrin bacasız sanayisi olduğunu ve kentteki kayak merkezleri için önemli projeleri olduğunu belirten Sekmen, şöyle konuştu:
"İnşallah bugüne kadar iyi değerlendiremediğimiz Konaklı Kayak Merkezi'mizde yeni otellerimiz ve evlerimiz yapılmaya başlanacak. Hedefimiz bu dönemin sonunda orada 6 bin 500 yataklı yeni turizm alanını hizmete sokmak. Palandöken ile Konaklı Kayak Merkezi'ni birleştireceğiz. Takribi 100 kilometre olan kayak pistimizi 300-350 kilometreye ulaştırmak için önümüze bir hedef koyuyoruz ve inşallah gerçekleştireceğiz. Şehrimiz tarih şehri, şehrimizde 700'e yakın tarihi eserimiz ve yine ona yakın da doğal güzelliğimiz var. Bu imkanları her geçen gün turizme kazandırarak turizmin gelişmesine, büyümesine katkı sunacağız."
TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Bölge Başkanı Nuh Şenol da 35 bölgede temsil kurulu ve 17 bine yakın üye ile dünyanın en büyük turizm meslek birliklerinden olmanın getirdiği sorumlulukla hareket ettiklerini anlattı.
Sektöre hizmet için gerekli çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Şenol, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Vizyonu Yüzyılına paralel olarak Genel Başkanımız Firuz Bağlıkaya'nın öncülüğünde Turizm Yüzyılı Projesi'yle bölgemizde turizmi 12 aya yaymak ve turizmden bölgemizin hak ettiği payı almak ve tüm ülkeye dengeli biçimde dağıtmak, yüksek gelirli turist oranını artırmak en önemli hedeflerimizdendir." diye konuştu.
Programa, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi ile kurum müdürleri ve bölge illerindeki seyahat acenteleri temsilcileri katıldı.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'daki kayak pistleri 350 kilometreye çıkarılacak - Son Dakika
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