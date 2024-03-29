Erzurum'daki kayak pistleri 350 kilometreye çıkarılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum'daki kayak pistleri 350 kilometreye çıkarılacak

Erzurum\'daki kayak pistleri 350 kilometreye çıkarılacak

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken ile Konaklı Kayak Merkezleri'ndeki yaklaşık 100 kilometrelik kayak pistlerinin toplamının 350 kilometre uzunluğuna çıkarılacağını bildirdi. Sekmen, turizmin şehrin bacasız sanayisi olduğunu ve kentteki kayak merkezleri için önemli projeleri olduğunu belirtti.

29.03.2024 22:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken ile Konaklı Kayak Merkezleri'ndeki yaklaşık 100 kilometrelik kayak pistlerinin toplamının 350 kilometre uzunluğuna çıkarılacağını bildirdi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliğince (TÜRSAB) Palandöken Kayak Merkezi'nde bir otelde iftar programı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, burada yaptığı konuşmada, kentin kış, kültür, termal ve doğa ile spor turizminde önemli imkanlara sahip olduğunu söyledi.

Turizmin şehrin bacasız sanayisi olduğunu ve kentteki kayak merkezleri için önemli projeleri olduğunu belirten Sekmen, şöyle konuştu:

"İnşallah bugüne kadar iyi değerlendiremediğimiz Konaklı Kayak Merkezi'mizde yeni otellerimiz ve evlerimiz yapılmaya başlanacak. Hedefimiz bu dönemin sonunda orada 6 bin 500 yataklı yeni turizm alanını hizmete sokmak. Palandöken ile Konaklı Kayak Merkezi'ni birleştireceğiz. Takribi 100 kilometre olan kayak pistimizi 300-350 kilometreye ulaştırmak için önümüze bir hedef koyuyoruz ve inşallah gerçekleştireceğiz. Şehrimiz tarih şehri, şehrimizde 700'e yakın tarihi eserimiz ve yine ona yakın da doğal güzelliğimiz var. Bu imkanları her geçen gün turizme kazandırarak turizmin gelişmesine, büyümesine katkı sunacağız."

TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Bölge Başkanı Nuh Şenol da 35 bölgede temsil kurulu ve 17 bine yakın üye ile dünyanın en büyük turizm meslek birliklerinden olmanın getirdiği sorumlulukla hareket ettiklerini anlattı.

Sektöre hizmet için gerekli çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Şenol, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Vizyonu Yüzyılına paralel olarak Genel Başkanımız Firuz Bağlıkaya'nın öncülüğünde Turizm Yüzyılı Projesi'yle bölgemizde turizmi 12 aya yaymak ve turizmden bölgemizin hak ettiği payı almak ve tüm ülkeye dengeli biçimde dağıtmak, yüksek gelirli turist oranını artırmak en önemli hedeflerimizdendir." diye konuştu.

Programa, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi ile kurum müdürleri ve bölge illerindeki seyahat acenteleri temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Mehmet Sekmen, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'daki kayak pistleri 350 kilometreye çıkarılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Dümen Arızası Nedeniyle Durdu
    22:43 İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Dümen Arızası Nedeniyle Durdu

    İstanbul Boğazı'nda bir kargo gemisinde meydana gelen dümen arızası nedeniyle gemi trafiği geçici olarak çift yönlü durduruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, SEA TURTLE isimli genel kargo gemisinin Kandilli önlerinde yaşanan arıza sonucunda İstanbul Boğazı'nda geçici olarak çift yönlü askıya alındığını bildirdi.

  • Bitlis'te Keklik Avlayan 4 Kişiye 106 Bin 135 Lira Para Cezası
    22:37 Bitlis'te Keklik Avlayan 4 Kişiye 106 Bin 135 Lira Para Cezası

    Bitlis'te kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Tanrıyar Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen yol kontrollerinde durdurulan araçta 16 keklik, 4 tahta kafes, kıl tuzak ve 2 ses cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişiye toplamda 106 bin 135 lira para cezası uygulandı.

  • Siirt'te okul servisi devrildi: 1 öğrenci hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı
    22:35 Siirt'te okul servisi devrildi: 1 öğrenci hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

    Siirt'in Şirvan ilçesinde, okul servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti, 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Binali Yıldırım: Cumhurbaşkanı liderliğinde sıkıntıları aşarız
    22:33 Binali Yıldırım: Cumhurbaşkanı liderliğinde sıkıntıları aşarız

    Eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan Binali Yıldırım, pandeminin etkilerinin devam ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı'nın liderliğiyle bu sıkıntıların aşılacağını söyledi. Yıldırım, terörle mücadelede birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, yerel seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, Gazze'deki soykırım ve katliama karşı Türkiye'nin çaba gösterdiğini ifade etti.

  • Tüm Yerel-Sen'den vatandaşlara oy kullanma çağrısı
    22:31 Tüm Yerel-Sen'den vatandaşlara oy kullanma çağrısı

    Tüm Yerel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, demokrasi için herkesin sandığa gitmesi gerektiğini vurgulayarak, yerel seçimlerin önemine dikkat çekti. Erdağ, vatandaşların bölünmüşlüğe rağmen sandığa sahip çıkması gerektiğini belirtti ve herkesi oy kullanmaya davet etti.

  • Isparta'da kamyonet ile çarpışan otomobil hurdaya döndü, 1 kişi yaralandı
    22:27 Isparta'da kamyonet ile çarpışan otomobil hurdaya döndü, 1 kişi yaralandı

    Isparta'nın Davraz Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada, Ali İhsan D. idaresindeki kamyonet ile Ali C. hakimiyetindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sürücü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Hatay'da akaryakıt istasyonunda çıkan yangında 2 kişi yaralandı
    22:27 Hatay'da akaryakıt istasyonunda çıkan yangında 2 kişi yaralandı

    Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda LPG dolumu esnasında çıkan yangında, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yangın, istasyon görevlileri ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak araçta hasar meydana geldi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


21:38 Edirne’de kaybolan kişinin cesedi gölet yakınında bulundu Edirne'de kaybolan kişinin cesedi gölet yakınında bulundu
21:33 Sokak ortasında 4 çocuk annesi eşini katleden kocanın ifadesi ortaya çıktı: Aldattığı için öldürdüm Sokak ortasında 4 çocuk annesi eşini katleden kocanın ifadesi ortaya çıktı: Aldattığı için öldürdüm
20:51 YRP adayı İstanbul yarışından çekilecek mi Mehmet Altınöz suskunluğunu bozdu YRP adayı İstanbul yarışından çekilecek mi? Mehmet Altınöz suskunluğunu bozdu
19:23 Özgür Özel’den “Bana abla mabla demeyin“ diyen Akşener’e yanıt: Canı sağ olsun, ablam benim Özgür Özel'den "Bana abla mabla demeyin" diyen Akşener'e yanıt: Canı sağ olsun, ablam benim
18:02 İstanbul’da yarışı kim önde götürüyor Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında 1 puan fark var İstanbul'da yarışı kim önde götürüyor? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında 1 puan fark var
18:41 İBB Başkan adayı Murat Kurum: Sultanbeyli’de fetret dönemini bitirecek miyiz İBB Başkan adayı Murat Kurum: Sultanbeyli'de fetret dönemini bitirecek miyiz?
17:25 Ali Koç’tan çarpıcı açıklamalar: TFF ceza verirse Türk futbolu sıkıntıya girer Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar: TFF ceza verirse Türk futbolu sıkıntıya girer
16:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası Murat Kurum’u sahneye çağırdı, görevli uyardı: Efendim onlar Sancaktepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası Murat Kurum'u sahneye çağırdı, görevli uyardı: Efendim onlar Sancaktepe'de
16:27 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ’’17 bakan niye sahada’’ eleştirilerine yanıt Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ''17 bakan niye sahada?'' eleştirilerine yanıt
16:24 Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek
15:59 Antalya’daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi Antalya'daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı! Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi
15:36 Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi
15:35 Tiryakilere kötü haber Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi Tiryakilere kötü haber! Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi
15:14 Vatandaşa yumruk atan BBP’li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık Vatandaşa yumruk atan BBP'li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık
15:07 3 yıl önce evlenmişlerdi Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı 3 yıl önce evlenmişlerdi! Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 22:46:36. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'daki kayak pistleri 350 kilometreye çıkarılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement