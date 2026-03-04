Erzurum\'dan İran\'a Taziye Ziyareti

ERZURUM'daki bazı sivil toplum kuruluşları İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu Alibeman Eghbali Zarch'a, ABD ve İsrail saldırılarında hayatlarını kaybedenler için taziye ziyaretinde bulundu.

Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK), Atatürkçü Düşünce Derneği ile Eğitim-İş Sendikası başkan ve üyeleri İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu Alibeman Eghbali Zarch'ı ziyaret etti. ABD ve İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden Ayetullah Ali Hamaney, yetkililer, komutanlar, halk ve öğrenciler için taziye dileklerini ileten ERVAK Başkanı Erdal Güzel, "Emperyalist Amerika'nın ve siyonist İsrail'in acımasız saldırıları karşısında insanlık adına utandık. Kaldırılan şehit cenazelerini gördüğümüz zaman yüreğimiz dağlandı. Hele kız okulundaki 200'e yakın öğrencinin cenazesinde yüreği sızlamayan hiçbir canlının olamayacağı kanaatini taşıyoruz. Biz İran halkının yanındayız, emperyalizme karşıyız. Biz bağımsızlık savaşı vermiş, emperyalizme karşı ciddi savaşlar vermiş bir toplumuz. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni biz emperyalistlere karşı durarak kurmuştuk. Bu konuda İranlı kardeşlerimizin neler hissettiklerini biliyoruz. Onların dik duruşunu saygıyla karşılıyoruz. Aynı coğrafyanın insanlarıyız. Komşuyuz. Din birliğimiz, kardeş birliğimiz var. Hem insanlık adına hem de saydığım birliktelik adına İran halkının yanındayız ve yanında olacağız. Taziyelerimizi sunuyoruz" dedi.

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Alibeman Eghbali Zarch, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin verdikleri destek için teşekkür etti. Ziyaret sonrası sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri konsoloslukta açılan taziye defterini imzaladı.