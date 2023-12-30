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Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar Yeni Yıl Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar Yeni Yıl Mesajı Yayımladı

Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı. Yırtar, videolu mesajında, Erzurum'da yeni yılı karşılamanın heyecan ve mutluluğu içinde olduklarını belirtti. Ayrıca, geçmiş yıllarda yaşanan depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi ve şehitlerimizi anarak barış ve huzur dolu bir yeni yıl temennisinde bulundu.

Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar Yeni Yıl Mesajı Yayımladı
30.12.2023 - 12:10,
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Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yırtar, videolu mesajında, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı "dadaşlar" diyarı kadim şehir Erzurum'da, yeni yılı karşılamanın heyecan ve mutluluğu içinde olduklarını belirtti.

Geçmiş yıllarda ülke ve milleti derinden yaralayan, 100 yılın afeti 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Yırtar, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ahirete irtihal etmiş kahraman gazilerimiz, bayrak, vatan uğruna canını feda etmiş şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 2024 yılının başta ülkemiz olmak üzere Gazze ve tüm dünyaya barış, huzur ve kardeşliği getirmesini, savaşların olmadığı, çocukların ölmediği, huzur ve refahın egemen olduğu yeni yıl olmasını temenni ediyorum."

Yırtar, Erzurum'un huzuru için mesai gözetmeden çalışan tüm mesai arkadaşları ve ailelerinin de yeni yılını kutladı.

Kaynak: AA
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Kadir Yırtar, Cumhuriyet, Erzurum, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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