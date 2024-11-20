Erzurum Havalimanı 984 bin yolcuya hizmet verdi

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Erzurum Havalimanı'nda bu yılın ocak-ekim döneminde 984 bin 942 yolcuya hizmet verildi, 8 bin 323 ton yük taşındı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Erzurum Havalimanı'nda ekim ayında 91 bin 230 yolcuya hizmet verildi.

Ocak-ekim döneminde ise toplamda 984 bin 942 yolcuya hizmet verilen ve 6 bin 501 uçağın iniş ve kalkış yaptığı havalimanında, söz konusu dönemde yük trafiği 8 bin 323 ton olarak gerçekleşti.