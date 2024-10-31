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ERZURUM İlk ders şehitlikte

ERZURUM İlk ders şehitlikte

ERZURUM'da Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 1'inci sınıf öğrencileri, ilk derslerini 4'üncü Ordu Komutanı Cemal Paşa'nın mezarının da bulunduğu Karskapı Şehitliği'nde işledi.

31.10.2024 11:48
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ERZURUM'da Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 1'inci sınıf öğrencileri, ilk derslerini 4'üncü Ordu Komutanı Cemal Paşa'nın mezarının da bulunduğu Karskapı Şehitliği'nde işledi.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sınav takvimi nedeniyle eğitimleri yaklaşık 1 ay geç başlayan Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin 1'inci sınıf öğrencileri oryantasyon programına alındı. Çeşitli kentlerden gelen öğrencilerin üniversite hayatına daha hızlı adapte olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen program kapsamında ilk ders, Karskapı Şehitliği'nde yapıldı. 21 Temmuz 1922'de Tiflis'te Karakin Lalayan ve Sergo Vartanyan tarafından şehit edilen 4'üncü Ordu Komutanı Cemal Paşa ile 156 şehidin mezarın bulunduğu Karskapı Şehitliği'ne ellerinde bayraklarla gelen akademisyen ve öğrenciler saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

'İLK DERSİMİZİ ŞEHİTLERİMİZİN HUZURUNDA YAPMAK İSTEDİK'

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, öğrencilere ilk dersi 'Şehitlik' konusunda verdi. Şehitlik Anıtı'ndaki ilk dersin ardından öğrenciler, şehitler için dua etti. Okuldaki ilk dersi vatan uğruna can verenlere vefa için Karskapı Şehitliği'nde düzenlediklerini ifade eden Prof. Dr. Yazıcı, "Şehrimize yeni gelen 1'inci sınıf öğrencilerimize oryantasyonlarını kısa sürede sağlamak üzere programı düzenledik. Bu vatanı, bayrağı bize canlarıyla emanet eden şehitlerimize vefa adına ilk dersimizi şehitlerimizin huzurunda yapmak istedik" dedi.

'BU ZİYARET BENİ DUYGULANDIRDI'

Van'dan geldiğini belirten Mihriban Yaşar (19), çok duygulandığını söyledi. Yaşar, "Vatanım için burada olmak benim için gurur verici bir şey. Hocalarımızın da anlattığı gibi gerçekten Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i ile hepsi aynı yerde yatıyor. Bu ziyaret beni çok duygulandırdı" diye konuştu. İlk dersi Karskapı Şehitliği'nde görmekten mutlu olduğunu ifade eden Simge Çelebi (19), "Çok mutluyum. Özellikle bizim için savaşan insanların mezarlarını ziyaret etmemiz çok önemli. Bizim bunu sürekli yapmamız gerekiyor. Onlara sürekli varlığımızı hissettirmemiz gerekiyor. Onlar gibi bizim de vatanımızı savunmamız gerekiyor" dedi.

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

Kaynak: DHA

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