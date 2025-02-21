Erzurum, Kars ve Ardahan'da Kar ve Soğuk Hava Etkili

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Erzurum, Ardahan ile Kars'ta kar ve soğuk hava etkisini gösteriyor.

Erzurum'da dün yoğun karla ara ara etkili olan tipi yerini soğuk havaya bıraktı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 13 derece ölçüldüğü kentte, son 24 saatte metrekareye 2,4 kilogram yağış düştü.

Kar kalınlığının 32 santimetre ölçüldüğü kentte, belediye ekiplerinin cadde, sokak ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Soğuk havanın etkisiyle bina çatılarında ve şadırvanlarda buz sarkıtları da oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre Türkiye'de gece en düşük sıcaklık, eksi 23,2 dereceyle Erzincan'ın Refahiye ilçesinde ölçüldü.

Kars

Kars'ta kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

İl genelinde 3 gündür etkili olan yağışla kent merkezini beyaza bürüyen kar, sabah saatlerinde işlerine giden vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreye ulaştığı kent merkezinde Kars Belediyesi ekipleri çalışma yürütüyor.

Beyaza bürünen şehirde güzel görüntüler oluştu.

Ardahan

Ardahan'da iki gündür etkili olan kar ve tipi, yerini soğuk havaya bıraktı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 13,7 derece ölçüldüğü kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Soğuk hava Göle ilçesinde de buzlanmaya neden oldu.

Kentin yüksek kesimlerinde ise yer yer kar ve tipi etkisini gösteriyor.