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Erzurum Kaymakamları, Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
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Erzurum Kaymakamları, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Erzurum'un Yakutiye, Palandöken ve Aziziye kaymakamları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Kaymakamlar, farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek oylama yaptı.

Erzurum Kaymakamları, Yılın Kareleri oylamasına katıldı
15.01.2024 - 17:13,  Güncelleme: 17:14
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Erzurum'un Yakutiye, Palandöken ve Aziziye kaymakamları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan ve Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Kaymakam Kaldırım, " Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı ", " Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz", "Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı", "Çevre-Yaşam"da İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği", "Spor"da ise David Alvaro'nın "Gazze'ye destek" karelerini oyladı.

Palandöken Kaymakamı Tutkan ise "Deprem: Umut" kategorisinde Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede bebekler", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Kardeşe son dokunuş", "Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Zaman yolculuğu, "Çevre-Yaşam"da İsa Terli'nin " İstanbul'da şimşekli gece", "Spor"da Ömer Sercan Karkuş'a ait "Mete'nin nişanı" fotoğraflarını seçti.

Aziziye Kaymakamı Tugay da "Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne", "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'ın "Eksi'de operasyon", "Çevre-Yaşam"da Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", "Spor"da Özgün Tiran'ın "Pehlivan adayları" fotoğraflarını tercih etti.

Kaynak: AA
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