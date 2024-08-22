Erzurum Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor - Son Dakika
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Erzurum Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Erzurum Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle 5. gününde devam ediyor. Konserler, sergiler, çocuk etkinlikleri ve tiyatro gösterileri gibi birçok etkinlik festival kapsamında gerçekleştiriliyor.

22.08.2024 15:48
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, 5'inci gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen festivalin sekizinci durağı Erzurum'da, 5 gündür kültür ve sanatı birleştiren etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri yapılıyor.

Program çerçevesinde Kültür Yolu Festivali Aşıklar Sahnesi'nde, Kul Nuri, İhsan Yavuzer, Rahim Sağlam, Serdar Alyakut ve Aşık Eyüp vatandaşlarla buluştu.

İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Bence Katil Öldürdü" 2 perdelik tiyatro oyunu, Erzurum Devlet Tiyatrosu tiyatro salonunda izleyicilere eğlenceli saatler yaşattı.

Üç Kümbetler Millet Bahçesi etkinlik alanında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun "Dosta Doğru" programı düzenlendi. "Türkülerde Yaşayan Şehir" etkinliği müzisyen İsmail Bingöl tarafından Erzurumlu Emrah Edebiyat Müze Kütüphanesinde gerçekleştirildi.

Erzurum Müzesi Konferans Salonunda "Miras Aktarımı" konulu yaşayan miras söyleşisi ve çalıştayı düzenlendi.

Olimpiyat Parkı'nda kurulan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" minik misafirlerini ağırladı.

Rıfat Becerikli moderatörlüğünde gerçekleşen oyuncu Hacı Ali Konuk ile "Sinema Üzerine Söyleşi" etkinliği ise İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezinde sinemaseverlerle buluştu.

Festivalin beşinci gününde şarkıcı Ebru Yaşar, Etkinlik ve Miting Alanında verdiği konserde sevenleriyle buluştu.

Festival, 25 Ağustos'a kadar sürecek.

Kaynak: AA

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