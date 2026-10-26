Narman\'da kurt saldırısından kaçıp kayalıklarda mahsur kalan koyunu gençler halatla kurtardı

Narman'da kurt saldırısından kaçıp kayalıklarda mahsur kalan koyunu gençler halatla kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum Narman'daki Devehan Dere mevkisinde sabah saatlerinde kurttan kaçarken sarp kayalıklara sıkışan koyun için gençler harekete geçti. Halatı kement gibi kullanan ve kayalıkta birbirine destek olan gençler, uzun uğraşın ardından hayvanı güvenli yere çekti.
ERZURUM'un Narman ilçesinde kurt saldırısından kaçarken sarp kayalıkta mahsur kalan koyun, gençlerin halattan yaptıkları kementle kurtarıldı.
Olay, sabah saatlerinde Narman ilçesindeki Devehan Dere mevkisinde meydana geldi. Bölgede kurt saldırısından kaçan bir koyun sarp kayalıklarda mahsur kaldı.
HALATI KEMENT GİBİ KULLANDILAR
Koyunun sarp kayalıkta kaldığını gören gençler, kurtarmak için çalışma başlattı. Getirdikleri halatı kement gibi yapan gençler, kayalık alanda birbirlerine destek olarak halatı koyunun boynuna geçirmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu kementi koyunun boynuna geçiren gençler, hayvanı çekerek kurtardı.
Kaynak: DHA
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