Narman\'da kurt saldırısından kaçıp kayalıklarda mahsur kalan koyunu gençler halatla kurtardı

ERZURUM'un Narman ilçesinde kurt saldırısından kaçarken sarp kayalıkta mahsur kalan koyun, gençlerin halattan yaptıkları kementle kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Narman ilçesindeki Devehan Dere mevkisinde meydana geldi. Bölgede kurt saldırısından kaçan bir koyun sarp kayalıklarda mahsur kaldı.

HALATI KEMENT GİBİ KULLANDILAR

Koyunun sarp kayalıkta kaldığını gören gençler, kurtarmak için çalışma başlattı. Getirdikleri halatı kement gibi yapan gençler, kayalık alanda birbirlerine destek olarak halatı koyunun boynuna geçirmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu kementi koyunun boynuna geçiren gençler, hayvanı çekerek kurtardı.