Erzurum Ovası'nda Su Birikintileri ve Kuşlar - Son Dakika
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Erzurum Ovası'nda Su Birikintileri ve Kuşlar

Erzurum Ovası\'nda Su Birikintileri ve Kuşlar

Erzurum Ovası'nda oluşan su birikintileri, göçmen kuşlar için önemli bir yaşam alanı haline geldi.

03.10.2024 10:59
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ERZURUM'da bir süredir etkili olan yağmur ve yer altı sularının yükselmesi sebebiyle 815 kilometrekare alana sahip Erzurum Ovası'nda 30 ayrı su birikintisi oluştu. Göçmen kuşların güzergahında olan Erzurum Ovası'ndaki su birikintileri, onlarca türden binlerce kuşa ev sahipliği yapmaya başladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ovalarından olan Erzurum Ovası'nda, kuş sesleri yankılanıyor. Yağışlı yaz mevsiminden sonra sonbahar yağmurlarının etkili olduğu ovada yer altı sularının da yükselmesiyle yaklaşık 30 farklı alanda su birikintileri oluştu. Çeşitli büyüklükteki birikintilerde sıcak bölgelere göç yolunda olan onlarca türden binlerce kuşu barındırıyor. Gruplar halinde su birikintilerine toplanan kuşlar, fotoğrafçılar için de güzel bir manzara oluşturuyor.

SÜRMELİ KIZKUŞU GÖRÜNTÜLENDİ

Dünyada nesli küresel ölçekte tehdit altındaki türlerden olan sürmeli kızkuşları da Erzurum'da gözlenen kuş türleri arasında yer aldı. Rusya ve Kazakistan'da üreyerek her yıl Orta Doğu ve Sudan'a kadar uzun göç yolculuğu yapan kuşlar, uydu verileriyle takip ediliyor. Önce Hazar Denizi'nin kuzeyinden Kafkaslar'ı geçen sürmeli kızkuşları, Erzurum'da yaklaşık 10 günlük molanın ardından Güneydoğu'ya doğru göçüne devam ediyor.

ERZURUM KIŞ GÖÇ ROTASINDA

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Cemal Sevindi, Erzurum'un önemli kuş göç rotasının üzerinde olduğunu belirterek, "Kuş göçlerinde Erzurum Ovasında her yıl iki kez önemli kuş türleri konaklamaktadır. Yaptığımız araştırmalarla konaklayan kuş türlerinin toplam sayısının 411 olduğunu tespit ettik. Bu türlerden bazıları aynı zamanda Türkiye'nin en önemli kuş türleridir. Ovanın en değerli kuşu sürmeli kızkuşudur. Her yıl eylül ayının başında Erzurum'a gelip ikinci haftasında ayrılmaktadır. Sürmeli kızkuşu Kırgızistan'dan göç ederek Erzurum'a daha sonra da güneye doğru Şanlıurfa'ya hareket etmektedir. Eylül ayında yaklaşık 12 gün kadar Erzurum'da bu değerli kuşu izlemek mümkündür" dedi.

Etkili olan yağışlar ve yer altı sularının yükselmesi nedeniyle 815 kilometrekare alana sahip Erzurum Ovası'nda 30'a yakın su birikintisi oluştuğunu kaydeden Sevindi, "Ovada oluşan su birikintileri çok sayıda kuş türünü misafir ediyor. Sonbahar göçünde bölgemize onlarca kuş türü geliyor. Bazı türler 10 bine yakın bireyle göçe katılmaktadır. Özellikle angıt ve kılkuyruklu ördek alanda en fazla birey bulunduran türler olarak karşımıza çıkıyor. Yine sahada akbaba türlerinin yanı sıra hemen hemen tüm yırtıcı kuşlar, bunların yanında ötücüler bölgedeki su birikintilerinde konaklayan türler olarak görülüyor. Kuş göç rotasında olan ilimiz bunu turizm açısından değerlendirebilir. Kuşlar için ayrılmış bir korumalı alan olmadığından sahada 30'a yakın su birikim alanında konaklamaktadırlar. Ovanın doğu kesiminde oluşan göllerinde daha çok sıcak su bulunur. Oraya kuğular gelir. Kuğular kışın da o bölgede görülebilir. Ovada her kuşu her saatte göremezsiniz. Her kuşun bir görülme zamanı var bir de duyarlılığı var. Özellikle yırtıcılar mesafeyi koruyarak hareket ederler" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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