Erzurum Paça Çorbası'na Coğrafi İşaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum Paça Çorbası'na Coğrafi İşaret

13.05.2026 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum, paça çorbasına coğrafi işaret belgesi aldı. Şehir gastronomi potansiyelini artırıyor.

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi'nin başvurusu sonucu Türk Patent ve Marka Kurumu, kentin asırlık lezzeti 'paça çorbası'na coğrafi işaret belgesi verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentin gastronomi potansiyelini daha da ileri taşımak için çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan geçmişiyle Türk mutfağında önemli yere sahip paça çorbasına coğrafi işaret alınması için Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Türk Patent ve Marka Kurumu'na müracaat etti. Yapılan inceleme sonrası Türk Patent ve Marka Kurumu, çorbayı 'Erzurum Paça Çorbası' adıyla tescil etti.Coğrafi işaret belgesi alan paça çorbasının tanıtımı Müceldili Konağı'nda yapıldı. Erzurum Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral hazırlanan paça çorbasını davetlilere ikram etti.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, coğrafi işaret çalışmalarının şehrin ekonomik ve kültürel kalkınmasına büyük katkı sağladığını söyledi. Erzurum paça çorbasının coğrafi işaret almasıyla bu alandaki ürün sayısının 62'i yükseldiğini ifade eden Oral, 20'ye yakın ürün ve lezzetle ilgili de Türk Patent ve Marka Kurumu'na müracaatları bulunduğunu kaydetti.

Erzurum'un gastronomi alanındaki marka değerini her geçen gün daha da güçlendirdiklerini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Kadim şehir Erzurum'umuzun birbirinden kıymetli lezzetlerini korumak, tanıtmak ve geleceğe taşımak adına önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bugün paça çorbamızın coğrafi işaret tescilini almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimizin gastronomi potansiyelini daha da ileri taşımak için 20 lezzetimizin daha coğrafi işaret alması adına başvurularımızı gerçekleştirdik. Erzurum sadece tarihiyle değil, mutfağıyla da Türkiye'nin en güçlü şehirlerinden biridir. Bu değerleri korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. İnşallah önümüzdeki süreçte Erzurum mutfağını ulusal ve uluslararası platformlarda çok daha güçlü şekilde tanıtmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

ERZURUM PAÇA ÇORBASI

Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret alan Erzurum paça çorbası; su, koyun veya sığır ayak paçası, tuz, sarımsak, sirke, limon suyu, baharat, nohut ve pirinç kullanılarak hazırlanıyor. Çorba, sert iklim şartlarının hakim olduğu kentte kış aylarında yoğun olarak tüketiliyor. Günlük öğünlerin yanı sıra özel günlerde de sofralarda yer bulan çorbanın hazırlanışında ustalık büyük önem taşıyor. Tescil dosyasında yer alan bilgilere göre, paçaların seçimi, temizlenmesi, kaynatılması ve uzun süre pişirilmesi çorbanın ayırt edici özellikleri arasında bulunuyor. Yaklaşık 15-20 saat boyunca kısık ateşte pişirilen paça çorbası, kolajen bakımından zengin yapısıyla dikkat çekiyor.

Haber : Salih TEKİN - Kamera: Oktay POLAT/ ERZURUM,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Gastronomi, Ekonomi, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum Paça Çorbası'na Coğrafi İşaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı
Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 06:56:36. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum Paça Çorbası'na Coğrafi İşaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.