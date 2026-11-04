Erzurum Palandöken'de sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü, üst pistler beyaza büründü

Erzurum Palandöken'de sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü, üst pistler beyaza büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da akşam saatlerinde kent merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı; Palandöken Dağı'ndaki kayak merkezinin üst pistleri beyaz örtüyle kaplandı. Karın kapladığı alanlar dronla görüntülendi.
Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda kar yağışı etkili oldu.
Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Yağışla birlikte Palandöken Dağı'ndaki kayak merkezinin üst pistleri beyaza büründü.
Beyaz örtüyle kaplanan alanlar dronla görüntülendi.
Kaynak: AA
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