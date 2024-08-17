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Erzurum'un dev domatesleri

Erzurum'un Tortum ilçesinde yetiştirilen dev domatesler görenlerin dikkatini çekiyor. Tamamen doğal ortamda organik olarak yetiştirilen sebze ve meyveler çevreden de yoğun ilgi görüyor.

17.08.2024 21:40
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Erzurum'un dev domatesleri

Aşağı Serdarlı Mahallesi'nde organik yetiştirilen sebze ve meyvelere ilgi yoğun

ERZURUM - Erzurum'un Tortum ilçesinde yetiştirilen dev domatesler görenlerin dikkatini çekiyor. Tamamen doğal ortamda organik olarak yetiştirilen sebze ve meyveler çevreden de yoğun ilgi görüyor.

Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Aşağı Serdarlı Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Korkmaz, 35 yıldır tarımla uğraşan deneyimli bir çiftçi. Kendi imkanlarıyla kurduğu 540 metrekarelik serasında sebze üretimi yapan Korkmaz, başta domates olmak üzere salatalık, biber, fasulye, mısır ve birçok farklı sebzeyi tamamen doğal yöntemlerle yetiştiriyor. Korkmaz'ın bu serasında yetişen ürünler, doğal tarımın sağladığı lezzet ve kalitenin en güzel örneklerini sunuyor.

Mustafa Korkmaz, yılların getirdiği tecrübe ile serasında kimyasal ilaçlar yerine doğal ilaçlama yöntemleri kullanmayı tercih ediyor. Bu sayede hem doğayı koruyor hem de daha sağlıklı ürünler elde ediyor. Korkmaz, doğal tarımın önemini şöyle vurguluyor: "Doğal ilaçlama kullanarak yetiştirdiğim ürünler, kimyasal ilaç kullanılan ürünlere göre hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli. Toprak, bitkiler ve insanlar için en sağlıklı yöntem doğal tarımdır."

Korkmaz'ın doğal yöntemlerle elde ettiği sebzeler, hem bölge halkı hem de çevre illerden gelen müşteriler tarafından büyük ilgi görüyor. Lezzet farkı, ürünlerin daha taze ve doğal olmasından kaynaklanıyor. Özellikle, ince kabuklu ve aromatik tadıyla dikkat çeken domatesleri, pazarlarda büyük rağbet görüyor.

Dev domatesler görenleri şaşırtıyor

Korkmaz'ın serasında yetiştirdiği domatesler, boyutları ve ağırlıklarıyla görenleri hayrete düşürüyor. Bazı domatesler tam 2 kilo 600 gram ağırlığında! Bu devasa boyutlarıyla dikkat çeken domatesler, Korkmaz'ın doğal tarım yöntemlerinin başarısını gözler önüne seriyor. Korkmaz, bu domateslerin ince kabuklu ve etli yapısıyla da oldukça sevildiğini ifade ederek "Domateslerimiz hem büyük hem de lezzetli. İnce kabukları ve dolgun yapılarıyla sofralarda farklı bir tat oluşturuyor" dedi.

Dev domateslerin yetiştirilmesi, tamamen doğal yöntemlerle yapılmış. Serada kullanılan doğal ilaçlar ve toprağın doğal yapısı, bu boyutta ve kalitede domateslerin yetişmesine olanak sağlamış. Korkmaz, domateslerinin bu kadar büyük olmasının sırrını doğal tarım yöntemlerine bağlıyor.

540 metrekarelik serada çeşit çeşit sebze

Korkmaz'ın 540 metrekarelik serasında sadece domates değil, salatalık, biber, fasulye ve mısır gibi birçok sebze de yetiştiriliyor. Tüm bu ürünlerde doğal ilaçlar kullanılıyor ve kimyasal maddelerden kaçınılıyor. Bu da Korkmaz'ın serasında yetişen tüm ürünlerin sağlıklı ve lezzetli olmasını sağlıyor. Özellikle Erzurum'un sert iklim şartlarına rağmen, Korkmaz'ın serasında yetişen bu ürünler, yılın büyük bir bölümünde taze olarak tüketilebiliyor.

Doğal tarıma devam

Mustafa Korkmaz, 35 yıllık çiftçilik hayatında edindiği tecrübeyi doğal tarım yöntemlerine yönlendirmiş. Kendi kurduğu serasında doğayla uyum içinde üretim yapmaya devam ediyor. Erzurum'un zorlu koşullarına rağmen doğal tarım yöntemleriyle elde ettiği bu başarıyı sürdürmekte kararlı. Korkmaz, "Doğal tarım yaparak hem doğayı koruyoruz hem de insanlarımıza sağlıklı gıdalar sunuyoruz. Bu, bizim için büyük bir gurur kaynağı" diyerek doğal tarıma olan inancını ve bağlılığını dile getiriyor.

Mustafa Korkmaz'ın Erzurum'da gerçekleştirdiği bu örnek çiftçilik, doğal tarımın ne kadar önemli ve değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Korkmaz, doğal tarımın sağlıklı ve lezzetli gıda üretimindeki önemini her fırsatta vurguluyor ve bu yöntemlerle daha çok çiftçinin tanışmasını istiyor.

Kaynak: İHA

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