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Erzurum'un Oltu ilçesinde muhtarlık görevi kura ile değişti

Erzurum\'un Oltu ilçesinde muhtarlık görevi kura ile değişti

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı İpekçayır Mahallesi'nde muhtarlık görevi, vefat eden muhtarın yerine kura ile 1. aza olan Fikriye Yavuz'a verildi. Yavuz, sorunları çözmek için belediye başkanından destek istedi.

27.08.2024 11:54
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ERZURUM'un Oltu ilçesine bağlı kırsal İpekçayır Mahallesi'nde 31 Mart'ta yeğeni ile girdiği muhtarlık yarışını kurayla kazanan Şaban Yavuz (64) vefat edince görev, yengesi 1'inci aza olan 4 torunlu Fikriye Yavuz'a (72) kaldı. Muhtarlık görevini üstlenen Fikriye Yavuz, mahalleyi ziyaret eden Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi'ye başta içme suyu olmak üzere sorunları sıraladı ve çözümü için destek istedi.

Oltu ilçesine 29 kilometre uzaklıkta 8 hanede 18 kişinin yaşadığı İpekçayır Mahallesi'nde 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Şaban Yavuz ile yeğeni Hasan Yavuz (43) muhtarlık için yarıştı. 12 seçmenin oy kullandığı seçimlerde her iki adaya da 6'şar oy çıktı. İlçe Seçim Kurulu tarafından çekilen kura sonucu mahallenin muhtarı olarak Şaban Yavuz açıklandı. Rahatsızlığı nedeniyle Yavuz, yaklaşık bir ay önce vefat edince kanun gereği muhtarlık 1'inci aza olan 4 çocuk ve 4 torun sahibi Fikriye Yavuz'a kaldı. İlçe Seçim Kurulu'ndan görevi devralan Yavuz, kolları sıvayarak çalışmaya başladı.

BAŞKAN ÇELEBİ ZİYARET ETTİ

Mahalle sakinlerinin de destek verdiği Fikriye Yavuz, tebrik için ziyarete gelen Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi'ye sorunları sıraladı. Mahalledeki içme suyunun sorunlu olduğunu belirten muhtar Fikriye Yavuz, tandır evinin ihtiyaç olduğunu ve yolların genişletilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan ve AK Parti Oltu İlçe Başkanı Oğuz Yavuz ile mahalleyi gezen Belediye Başkanı Adem Çelebi, ilçenin tek kadın muhtarı Fikriye Yavuz'u tebrik etmek için geldiklerini belirtti. Çelebi, "Fikriye teyzemizden İpekçayır Mahallesi'nin sorunlarını dinledik. İlk aşamada yapılması gerekenleri teyit ettik. İnşallah en kısa sürede gerekeni yaparak Fikriye teyzemizin muhtarlık görevinde başarılı olmasını sağlayacağız" dedi.

'SEÇİM OLURSA ADAY OLURUM'

Mahalle halkından gördüğü destekten memnun olan Fikriye Yavuz, "Muhtar vefat edince görev, 1'inci aza olarak bana kaldı. Şimdi onun yerine muhtarlık yapıyorum. Köyün sorunları çok fazla. Öncelikle içme suyu sorununu çözmek lazım. Mahalleli bizden ekmek yapacak tandır evi istiyor. O konuda belediye başkanına talebi ilettim. Yolumuz da bozuk. Bu sorunları çözmek için çalışacağım" dedi. Muhtar Fevziye Yavuz, mahallenin muhtarının belirlenmesi için seçim yapılmasına karar verilmesi halinde aday olacağını da belirtti.

'KAZANAMADIM, ANNEME DESTEK OLACAĞIM'

Seçimlerde yarışı amcasına karşı kura sonucu kaybettiğini söyleyen Hasan Yavuz da "Amcamla seçime girdik. Oylarımız eşit çıkınca İlçe Seçim Kurulu, kura ile amcama muhtarlığı verdi. Seçim sonrası rahatsızlanan amcam vefat etti. Bu kez görev 1'inci aza olan annem Fikriye Yavuz'a verildi. Aday oldum kazanamadım ama annem birinci aza olduğu için muhtar oldu. Anneme görevi süresince destek olacağım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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