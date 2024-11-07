Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'den Aziziye Tabyaları saygı yürüyüşüne davet Açıklaması - Son Dakika
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'den Aziziye Tabyaları saygı yürüyüşüne davet Açıklaması

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi\'den Aziziye Tabyaları saygı yürüyüşüne davet Açıklaması

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 147 yıl önce Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı Aziziye Tabyaları'na gerçekleştirilecek saygı yürüyüşüne ilişkin, "Bu sene tekrar eski dönemlerde yapıldığı gibi yine toplanma alanımızdan başlayıp hep birlikte Aziziye Tabyası'na yürüyeceğiz.

07.11.2024 16:23
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 147 yıl önce Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı Aziziye Tabyaları'na gerçekleştirilecek saygı yürüyüşüne ilişkin, "Bu sene tekrar eski dönemlerde yapıldığı gibi yine toplanma alanımızdan başlayıp hep birlikte Aziziye Tabyası'na yürüyeceğiz." dedi.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı ve İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'ın katılımıyla, İl Emniyet Müdürlüğünde "Kaçakçılık ve Organize, Narkotik ile Siber Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Çiftçi, toplantıda yaptığı açıklamada, 147 yıl önce Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı Aziziye Tabyaları'na, 9 Kasım cumartesi günü saygı yürüyüşü düzenleneceğini söyledi.

Aziziye Destanı kapsamında "Erzurum tarihine yürüyor" mottosuyla yapılacak yürüyüş için gerekli planlamaları yaptıklarını dile getiren Çiftçi, bu sene katılımın daha fazla olduğu bir etkinlik planladıklarını vurguladı.

Gerekli duyuruların yapıldığını aktaran Çiftçi, "Önceki yıllarda geniş katılımlarla bu tabya yürüyüşlerinin olduğunu biliyorum. Son zamanlarda özellikle pandeminin araya girmesiyle birlikte bunlar biraz geri plana itilmişti. Bu sene tekrar eski dönemlerde yapıldığı gibi yine toplanma alanımızdan başlayıp hep birlikte Aziziye Tabyası'na yürüyeceğiz. Orada şehitlerimiz adına Kur'an-ı Kerim okunup toplu dua edilecek. Canlandırmalar ve konuşmalar olacak. Bu sene programımız geçen senelere göre biraz daha iyi olacak." dedi.

Erzurum'da polis ve jandarmanın 10 aylık çalışmasını paylaştı

Vali Çiftçi, yılbaşından bu yana polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin ise yılın ilk 10 ayında 334 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) olayının meydana geldiğini, bu dönemde 234 kaçakçılık, 62 mali, 15 organize ve 2 de FETÖ/PDY suçu oluştuğunu belirtti.

Çiftçi, KOM suçlarından 586 kişinin yakalandığını ifade ederek, "Bunlardan 50 kişi tutuklandı. 39 bin 432 paket kaçak sigara, 696 bin 217 dolu, 3 milyon 407 bin 201 boş makaron, 2 bin 100 kilo da kaçak tütün ele geçirilmiştir." dedi.

Aynı dönemde narkotik suçlarla ilgili bilgileri de paylaşan Çiftçi, "889 narkotik olayı meydana geldi. Buna göre narkotik suçlardan dolayı 1327 kişi yakalanmış, 140 kişi tutuklanmış, 46 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverilmiştir. 53 kilo eroin, 140 kilo esrar, 81 kilo skunk, 6 milyon 762 bin 140 adet hint keneviri, 178 kilo da metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir." diye konuştu.

Kentte haziran ve ekim aylarında yapılan operasyonlara ilişkin Çiftçi, "Aşkale Uygulama Noktasında 80 kilo metamfetamin ele geçirildi ve bu metamfetamine yönelik ilimizdeki büyük yakalamalardan birisi. Aynı yerde ekim ayında 51,5 kilo eroin, haziranda 19, ağustosta ise 30 kilo metamfetamin, 34,5 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Hem emniyet hem de jandarmamızın narkotik suçlarla mücadele konusunda gösterdikleri gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Saat gözetmeksizin suç ve suçlularla kararlı şekilde mücadele devam edecektir"

Şehirde siber suçlarla mücadele konusuna da değinen Çiftçi, şöyle devam etti:

"İlk 10 ay içinde ilimizde 961 siber suç işlenmiş, bunlardan 168 kişi yakalanmış, 95' tutuklanmıştır. İlimizde daha çok bilişim yollarıyla nitelikli dolandırıcılık suçları cereyan ediyor. Vatandaşlarımız bu konuda uyanık olsun. Çünkü ilimizde işlenen suçların neredeyse yüzde 70-75'i bilişim suçlarını kullanmak suretiyle işleniyor. Ocak ayında Erzurum merkezli 20 ilde operasyon gerçekleştirildi ve bunun neticesinde gözaltına alınan 71 kişiden 65'i tutuklandı. İyi bir operasyondu. Yine siber suçlara yönelik mayıs ayında yapılan operasyonda ise yakalanan 37 kişiden 16'sı tutuklandı. Ekim ayında ise yapılan başka bir planlı operasyonda yakalanan 11 kişiden 4'ü tutuklandı. Gerek emniyet, gerekse jandarma komutanlığımız halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için saat gözetmeksizin suç ve suçlularla kararlı şekilde mücadele devam edecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'den Aziziye Tabyaları saygı yürüyüşüne davet Açıklaması - Son Dakika

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