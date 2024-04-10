Erzurum ve Ardahan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlık ve şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi.
Erzurum'da Kars Kapı Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.
Bazı şehit yakınları da mezarları sulayıp, çevresini temizledi.
Büyükşehir Belediyesince 159 şehidin bulunduğu şehitlikti tüm mezarlara bayrama özel çiçek dikildi ve içerideki 250 bayrak özenle yıkanıp, ütülendi.
Ardahan'da da şehitlik ve mezarlıklar ziyaret edildi.
Atatürk Mahallesi Mezarlığı'na gelenler yakınlar için dua etti, kabirlerine şeker ve çiçek bıraktı.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçen yılki Kahramanmaraş merkezli depremlerde köy evleri yıkılan Adıyamanlı Şahin ailesine yeni evlerini teslim etti. Bakanlık tarafından 1 yıl dolmadan yapımı tamamlanan 76 bin konut teslim edilirken, 300 bin konutun yapımının ise devam ettiği bildirildi. Ayrıca 4 bin 333 köyde de olası 9 şiddetindeki depreme dayanacak çelik karkastan inşa edilen köy evlerinin yapımı da sürdürüldü. Adıyaman'ın Akpınar Köyü'nde yaşayan Şahin ailesinin depremde yıkılan evlerinin yerine çelikten yeniden inşa edilen evin de bayram öncesinde teslim edildiği belirtildi.
Ramazan Bayramı tatilinin ilk dört gününde meydana gelen 2 bin 453 trafik kazasında 26 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazalarla ilgili güncel verileri paylaşarak trafik denetimlerinin devam ettiğini belirtti.