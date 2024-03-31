Erzurum ve Erzincan\'da Belediye Başkan Adayları Oy Kullandı

Erzurum ve Erzincan'da belediye başkan adayları 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Erzurum'un Yakutiye Belediye Başkanı ve AK Parti'den belediye başkan adayı Mahmut Uçar, oyunu doğduğu köy olan Soğukçermik İlkokulu'nda eşi ve kızıyla kullandı.
Erzincan Belediye Başkanı ve MHP'den belediye başkan adayı Bekir Aksun ise kent merkezindeki Bahçelievler İlkokulu'nda eşi Ürküş Aksun ile 1040 numaralı sandıkta oy verdi.
Ayrıca eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ Erzurum'daki Tevfik İleri Anadolu Lisesi'nde 1157 numaralı sandıkta, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise Mustafa Doğan Anadolu Lisesi'nde oy kullandı.
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da bulunan Kemer İlkokulu'nda oyunu kullandı ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ankara'daki Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde kullandı. Fidan, sandık görevlileriyle tokalaşarak kimliğini kontrol ettirdi ve oy zarfını sandığa attı. Vatandaşlar, Fidan'a ilgi göstererek giriş ve çıkışta tebrik ettiler.
Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Koruluk köyünde, oy verme işlemi sonrası meydanda karşılaşan O.D. (32) ile H.A. (47), Y.A. (32) ve S.G. (44) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.D, bıçak ve taşla S.G. H.A. ve Y.A'yı yaraladı. Yaralılar ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri O.D'yi gözaltına aldı.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Erzurum ve Iğdır'da evde bakım hastaları, yaşlı ve engelli vatandaşlar, belediye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla oy kullandı. Erzurum'da evde bakım hastaları, yaşlı ve engelliler oy kullanmak için evlerinden alınarak okullara götürüldü. Horasan ilçesinde 84 yaşındaki şeker hastası Sıdıka Bayçöl, ambulansla oy kullanacağı okula götürüldü. Iğdır'da ise evde bakım hastaları ve yaşlılar, belediye ve sağlık ekipleri tarafından okullarda oy kullandı.
Düzce Valisi Selçuk Aslan ve eşi Pınar Ölmez Aslan, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda oy kullandı. Vali Aslan, seçimlerin ülke ve ilimize hayırlı olmasını diledi.
Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan adayı Rafet Vergili, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Eşi Emine Vergili ile Şirinevler İlkokulu'na gelen Vergili, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi. Oyunu '1211' numaralı sandıkta kullanan Vergili, seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir binanın çatı katında çıkan yangın, çevredekilerin yardım çağrısı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda çatı katı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için doğudaki 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi. Bu illerin dışındaki illerde oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Toplamda 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimlerde, 34 siyasi partinin adayı yarıştı. Seçim sonuçlarıyla ilgili haber ve tahminler saat 18.00'e kadar yapılamayacak.
Düzce'de hava sıcaklıklarının 30 dereceyi görmesiyle birlikte oyunu kullananlar Akçakoca'da sahillere akın etti. Türkiye sandık başına giderken, Düzce'de sandıklarda oyunu kullanan vatandaşlar sıcak hava ile birlikte Akçakoca'da sahillere akın etti. Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı olan Akçakoca'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, serinlemek için sahil kenarını tercih etti.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde hayvansever Ferhan Çolakoğlu tarafından bitkin halde bulunan genç tilki, Kazdağları Milli Parklar Şefliğine teslim edildi. Veteriner hekimler tarafından yapılan muayenede tilkinin baygın ve şokta olduğu belirlendi. Herhangi bir kırığı olmayan tilki, tedavi edildikten sonra koruma altına alındı.
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