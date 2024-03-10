Erzurum ve Kars\'ta Kar Yağışı Etkili Oldu

Erzurum'da dün akşam aralıkla başlayan karla karışık yağmur, gece kara dönüştü.
Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Karın ardından belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına başladı.
Kars
Kars'ta dün başlayan ve sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar şehir merkezini beyaza bürüdü.
Kars- Digor kara yolunda kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yollarda kar küreme çalışması başlattı.
Beyaza bürünen kentteki tarihi yapılar da güzel görüntü oluşturdu.
Bu arada karla kaplanan arazide yiyecek arayan tilkiler görüntülendi.
Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından ilçe merkezinde kar kalınlığı 30, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 165 santimetreye ulaştı.
Ağaçlar, bitkiler karla kaplandı, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde, biriken karları temizledi. Bazı esnaf da yaban kuşlarını yemledi.
Esnaf Sergen Kılıç, kar yağışının martta da devam ettiğini ifade ederek, "Soğuk kış günlerinde yaban kuşları için dükkanlarımızın önüne, bulgur, buğday ekmek kırıntısı bırakıyoruz." dedi.
Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.
Sabaha doğru yağan kar kent merkezini beyaza bürüdü.
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İHH İnsani Yardım Vakfı Bitlis Şubesi, olası çığ felaketlerinde arama kurtarma çalışmalarına destek sağlamak amacıyla gönüllülerden oluşan bir arama kurtarma ekibi oluşturdu. Bitlis'te çığ tehlikesinin artmasıyla birlikte, daha profesyonel müdahale ve kısa sürede ulaşım sağlanması için eğitimler düzenleniyor. Eğitime katılan gönüllüler, çığda arama kurtarma tekniklerini öğrenerek tatbikatlarla uygulama imkanı buluyor. İHH arama kurtarma eğitmeni Abidin Araboğa, çığın yanı sıra diğer doğal afetlere karşı da eğitimler verdiklerini belirtti. Eğitimlere katılan öğrenci, öğretmen, polis ve esnaftan oluşan gönüllülerin sayısı ise giderek artıyor.
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