Erzurum ve Muş'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum ve Muş'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Erzurum ve Muş\'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Muş ve Erzurum'da devam eden kar yağışı, 1303 yerleşim yerinde ulaşımın kapanmasına neden oldu. Eğitim-öğretime de ara verilen ilçelerde kar temizleme çalışmaları başlatıldı.

14.02.2025 11:57  Güncelleme: 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUŞ ve Erzurum'da kar yağışı aralıksız sürerken, 1303 yerleşim yerine ulaşım kapandı. Her 2 ilde ekipler, kar temizleme çalışması başlattı. Erzurum'un Çat, Hınıs, Tortum, Pasinler, Tekman, Oltu ve Karayazı ilçelerinde de eğitim-öğretim bugün ara verildi.

Erzurum ve Muş'ta kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Gece boyu devam eden kar yağışı ile cadde ve sokaklar beyaza büründü. Park halindeki araçların üstü karla kaplanırken, sürücüler araçları ile yavaş ilerledi. Hava sıcaklığının eksi 9 dereceleri gördüğü Erzurum'un Çat, Hınıs, Tortum, Pasinler, Tekman, Oltu ve Karayazı ilçelerinde kaymakamlıklar, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün eğitim-öğretime ara verildiği duyurdu.

ULAŞIMDA AKSAMALAR

Erzurum ve Muş'ta kar yağışı şehirler arası ve şehir içi yollarda da ulaşımı olumsuz etkiledi. Muş'ta 250 köy yolu, Erzurum'da çoğu kırsal mahalle olmak üzere 1053 yerleşim yerine ulaşım kapandı. Başta belediyeler olmak üzere Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını başlattı. Erzurum- Erzincan, Erzurum- Kars, Erzurum- Bayburt ve Erzurum- Bingöl, Muş-Bingöl kara yollarında zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı. Yollarda önlem alan trafik ekipleri, yağış nedeniyle sürücüleri dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Erzurum, Ulaşım, Güncel, Eğitim, Yaşam, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum ve Muş'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:26 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu
12:01 Tedavi süreci tamamlanan MHP lideri Bahçeli, taburcu oldu Tedavi süreci tamamlanan MHP lideri Bahçeli, taburcu oldu
11:39 3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı Aynı ürüne iki kat fiyat 3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat
10:53 Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı
10:48 Rusya, Çernobil’i vurdu Rusya, Çernobil'i vurdu
16:43 Icardi’den Mourinho’ya “Goat“ yanıtı Icardi'den Mourinho'ya "Goat" yanıtı
16:41 42 yıl komadan kalan kadının hazin hikayesi yürek burktu 42 yıl komadan kalan kadının hazin hikayesi yürek burktu
16:35 Alişan, eşi Buse Varol ile Umre’ye gitti: Üçüncü kez görmek kısmet oldu Alişan, eşi Buse Varol ile Umre'ye gitti: Üçüncü kez görmek kısmet oldu
16:35 Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
16:25 Almanya’yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu Almanya'yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu
16:23 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten TÜSİAD’a sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki
16:20 Meltem Miraloğlu’nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti
15:50 Mabel Matiz imaj değiştirdi Saçlarını kısacık kestirdi Mabel Matiz imaj değiştirdi! Saçlarını kısacık kestirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 12:35:33. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum ve Muş'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.