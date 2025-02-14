Erzurum ve Muş\'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

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MUŞ ve Erzurum'da kar yağışı aralıksız sürerken, 1303 yerleşim yerine ulaşım kapandı. Her 2 ilde ekipler, kar temizleme çalışması başlattı. Erzurum'un Çat, Hınıs, Tortum, Pasinler, Tekman, Oltu ve Karayazı ilçelerinde de eğitim-öğretim bugün ara verildi.

Erzurum ve Muş'ta kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Gece boyu devam eden kar yağışı ile cadde ve sokaklar beyaza büründü. Park halindeki araçların üstü karla kaplanırken, sürücüler araçları ile yavaş ilerledi. Hava sıcaklığının eksi 9 dereceleri gördüğü Erzurum'un Çat, Hınıs, Tortum, Pasinler, Tekman, Oltu ve Karayazı ilçelerinde kaymakamlıklar, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün eğitim-öğretime ara verildiği duyurdu.

ULAŞIMDA AKSAMALAR

Erzurum ve Muş'ta kar yağışı şehirler arası ve şehir içi yollarda da ulaşımı olumsuz etkiledi. Muş'ta 250 köy yolu, Erzurum'da çoğu kırsal mahalle olmak üzere 1053 yerleşim yerine ulaşım kapandı. Başta belediyeler olmak üzere Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını başlattı. Erzurum- Erzincan, Erzurum- Kars, Erzurum- Bayburt ve Erzurum- Bingöl, Muş-Bingöl kara yollarında zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı. Yollarda önlem alan trafik ekipleri, yağış nedeniyle sürücüleri dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.