Sonbaharda Erzurum'a kış geldi! Zirve beyaza büründü - Son Dakika
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Sonbaharda Erzurum'a kış geldi! Zirve beyaza büründü

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Sonbaharda Erzurum\'a kış geldi! Zirve beyaza büründü
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Erzurum'da dün gece etkili olan yağış, kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde kar olarak görüldü. Palandöken'in 3 bin 126 metre rakımlı zirvesi beyaza bürünürken Palandöken Kayak Merkezi'nin 3 bin 176 metre rakımdaki tesisleri de kardan etkilendi.

Palandöken Dağları'na kar yağdı. Gece saatlerinde etkili olan yağış sonrası Palandöken'in zirvesi beyaza büründü.

Sonbaharda <a class='keyword-sd' href='/erzurum/' title='Erzurum'>Erzurum</a>'a kış geldi! Zirve beyaza büründü

KENTE YAĞMUR, ZİRVEYE KAR

Hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğü Erzurum şehir merkezine dün gece yağmur, yüksek kesimlere ise kar yağdı. En düşük hava sıcaklığının 1 derece olarak ölçüldüğü Palandöken'de kar yağışı etkili oldu. 3 bin 126 metre yükseklikteki Palandöken'in zirvesi yağış nedeniyle beyaza büründü. Sabah saatlerinde ise zirvede yoğun sis etkili oldu.

Sonbaharda Erzurum'a kış geldi! Zirve beyaza büründü

EJDER TEPES BEYAZA BÜRÜNDÜ

Bu arada Palandöken Kayak Merkezi'nin 3 bin 176 metre rakımdaki tesisleri de yağıştan etkilendi. Ejder Tepesi olarak bilinen bölge karla kaplandı. Yağış nedeniyle Erzurum'da sıcaklıklarda da önemli ölçüde azalma yaşandı. Meteoroloji verilerine göre Erzurum kent merkezinde en düşük sıcaklık 3,9 derece olarak ölçüldü.

Sonbaharda Erzurum'a kış geldi! Zirve beyaza büründü
Sonbaharda Erzurum'a kış geldi! Zirve beyaza büründü
Sonbaharda Erzurum'a kış geldi! Zirve beyaza büründü
Kaynak: DHA
Kayak MerkeziHava DurumuPalandökenErzurumGüncelYaşamDoğaSon Dakika

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SON DAKİKA: Sonbaharda Erzurum'a kış geldi! Zirve beyaza büründü - Son Dakika
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