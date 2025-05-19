Eşek Arıları Tiyatrosu Beşiktaş'ta Sahnelendi - Son Dakika
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Eşek Arıları Tiyatrosu Beşiktaş'ta Sahnelendi

Bi' Değişik Tiyatro, Başkent İletişim Akademisi iş birliğiyle gerçekleştirdiği 'Eşek Arıları' oyununu Beşiktaş Belediyesi Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturdu. Aristophanes'in klasik eserinin uyarlaması, tiyatroseverler tarafından ilgiyle izlendi.

19.05.2025 14:20  Güncelleme: 14:47
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(İSTANBUL) - Bi' Değişik Tiyatro'nun Başkent İletişim Akademisi iş birliğiyle prömiyerini gerçekleştirdiği "Eşek Arıları" oyunu, Beşiktaş Belediyesi Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

"Eşek Arıları" oyunu, 17 Şubat 2025 tarihinde Beşiktaş Belediyesi Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde prömiyer yaptı. İkinci gösterimi 24 Mart'ta Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde, üçüncü gösterimi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Beşiktaş Belediyesi Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşan oyun, 24 Mayıs'ta Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde, 26 Mayıs'ta ise Beşiktaş Belediyesi Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

Devlet tiyatrolarının usta ismi Murat Sarı'nın uyarladığı ve yönettiği oyunun koreografisi Filiz Dursunoğlu, kostüm ve ışık tasarımı Akın Tezer Tunalı, müzik tasarımı Akın Tezer Tunalı ve Rüstem Cem Yılmaz'ın imzasını taşıyor.

Temsilde Philokleon rolünü Bilal Ataş, Bydelikleon rolünü Mert Tepe, Sosias rolünü Hasret Yüksel, Santias rolünü ise Senanur Ceyhan canlandırıyor. Baba Koro'da Afide Yalçın, Aynel Hayat Çora, Birsen Karaçam, Filiz Çolaklar, Serin Sarı, Sevda Ataş ve Zeynep Bağdatlı yer alıyor. Oğul Koro'da ise Beren Işık Tombul, Banu Zahmacıoğlu, Mukadder Hanedar, Tanfer German, Tuana Canca, İnci Bingöl ve "Ne İdüğü Belirsiz" rolü ile Mert Kaan Azın performans sergiliyor.

"Eşek Arıları" hakkında

Antik Yunan komedisinin en büyük temsilcilerinden Aristophanes'in "Eşek Arıları", M.Ö. 422 yılında sahnelenmiş bir yapıttır. Aristophanes, komedyasında Atina'nın adalet mekanizmasıyla alay eder. O zamanlarda demagog ve savaştan yana olanlar, yargıçları kendi siyasi çıkarları uğruna kullanırlardı. Sıradan insanlar Spartalılarla iş birliği yapmakla suçlanır ve insafsız yargıçlar tarafından çok ağır biçimde cezalandırılırlardı. Yargıçlar kararlarını balmumu tabletler üzerine sivri bir kalemle yazdıkları için Aristophanes, o kalemleri eşek arılarının iğnelerine benzetmiş, bu oyunuyla Atina halkını aydınlatmak, uyarmak istemiştir.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eşek Arıları Tiyatrosu Beşiktaş'ta Sahnelendi - Son Dakika

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