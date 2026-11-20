Esenboğa Havalimanı'nda, 'Halk sağlığı acil durum tatbikatı' gerçekleştirilerek, uçakta bulaşıcı hastalık şüphesi bulunan yolculara müdahale senaryosu uygulandı. Rahatsızlanan yolculara ilk müdahaleleri yapılarak hastanelere sevk edildi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bağlı Esenboğa Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezi koordinasyonunda yapılan tatbikatta Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri, havalimanında görevli kurum ve kuruluşların yanı sıra Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, belediyeler, DSÖ görevlileri ve akademisyenler yer aldı.

HALK SAĞLIĞI ACİL DURUM PLANI UYGULANDI

Senaryo gereği 145 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu geniş gövdeli yolcu uçağı, uçaktaki 20 kişilik turist kafilesindeki yolculardan bazılarının rahatsızlanması üzerine Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı. Turist kafilesindeki bir yolcuda ateş, döküntü ve bilinç bulanıklığı şikayeti, 11 yolcuda ishal, karın ağrısı ve kusma şikayetleri bildirildi. Uçuş yapılan bölgede DSÖ tarafından 'Ebola' virüsü nedeniyle halk sağlığı acil durumu ilan edilmesi nedeniyle Halk Sağlığı Acil Durum Planı devreye alındı.

Bu kapsamda, Esenboğa Mülki İdare Amiri Cem Afşin Akbay yönetiminde Acil Durum Operasyon Merkezi toplandı. Esenboğa Havalimanı Baştabibi Dr. Müjgan Yıldız tarafından operasyon merkezinde bilgilendirme yapıldı. Eş zamanlı olarak Ankara İl Sağlık Müdürlüğünde de kriz merkezi toplanarak havalimanı ile karşılıklı bilgi akışı sağlandı.

UÇAK KARANTİNAYA ALINDI

Uçak, apronda karantina alanına alınırken, AFAD ekipleri sıcak, ılık ve soğuk bölgeleri belirleyip dekontaminasyon çadırı kurdu. UMKE ekipleri ise triyaj alanı ve acil müdahale ünitesi oluşturdu. Kişisel koruyucu kıyafetlerini giyen sağlık ekipleri uçağa girerek yolcuları muayene etti, ateş taraması yaptı. Durumu ağır olan yolcu, negatif basınçlı izolasyon sedyesiyle 112 ambulansı aracılığıyla Pursaklar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer hasta yolculara ilk müdahaleleri yapılarak ambulanslarla Etlik Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

UÇAK DEZENFEKTE EDİLDİ

Senaryo gereği yapılan tetkiklerde ilk hastada 'Ebola' testi negatif çıkarken, bakteriyel menenjit teşhisi konuldu. Diğer 11 yolcunun ise ortak tükettikleri konserve gıdadan kaynaklanan botulizm tanısı aldığı, diğer yolcularda ise mevsimsel influenza değerlendirmesi yapıldığı belirtildi. Semptomsuz yolcular, muayene ve kontrollerinin ardından takip için belirlenen misafirhaneye götürüldü. Yolcuların tahliyesi tamamlandıktan sonra uçakta ekipler tarafından dezenfekte işlemi uygulandı.