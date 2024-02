Güncel

Esendere Belediyesi YKS'ye girecek öğrencilerin sınav ücretini karşılayacak

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belediyesi, 2024'te yapılacak YKS'ye girecek adayların sınav başvuru ücretlerini karşılama kararı aldı.

Yüksekova ilçesinin İran sınırında bulunan 40 kilometre uzaklıktaki Esendere Belde Belediyesi, 2024 YKS sınavlarına girecek belde sakini 12. sınıf öğrencileri ile mezun olmuş üniversite adaylarının sınav başvuru ücretlerini karşılama kararı aldı. "Sınırda hizmet var, hizmette sınır yok" sloganıyla her sene öğrencilere destek sağladıklarını kaydeden Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, "Eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda hareket ediyoruz. Belediyemiz 2024 yılı YKS sınav ücretlerini geçen sene olduğu gibi bu yılda karşılayacaktır. Biz eğitim alanında belediye olarak her zaman öğrencilerimizin yanında olduk. 2019 yılından bu yana Esendere'de ikamet eden bütün öğrencilerimize burs verdik. Öğrencilerimizin burslarını ilerleyen süreçlerde de vermeye devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimizin YKS ücretlerinin yanında yol ücretlerini de biz karşılayacağız. Ana sınıfından son sınıfa kadar tüm öğrencilerimize kaynak desteğinde bulunduk. Her alanda öğrencilerimizin yanında olacağız. YKS sınavına girecek olan tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Esendere Çok programlı Anadolu Lisesi adına belediye başkanına teşekkür eden Sevilay Altekin isimli öğrenci ise "Dırbaz Beye çok teşekkür ederim. Desteklerini bizden hiç esirgemedi. Gerek eğitim alanında gerekse sosyal alanda hep yanımızda oldu. İnşallah verdiğiniz desteklerin karşılığı olarak bizde YKS sınavından güzel başarılar elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.