Esenler Belediyesi Ramazan Ayında Birçok Etkinlik Düzenleyecek

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Esenler Belediyesi, ramazan ayında Kur'an-ı Kerim tilaveti, sohbet programları, konser, tiyatro, sinema ve belgesel gösterimleri gibi pek çok etkinlik düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esenler'de bu ramazan, Dörtyol Meydanı'nda kurulan etkinlik çadırında pek çok özel etkinlik düzenlenecek ve "Ramazan Berekettir" temasıyla Şehir Ekranı TV ve Radyo Esenler'de bu aya özel hazırlanan programlar meraklılarıyla buluşacak.

Kurulan etkinlik çadırında iftardan sonra "Çocuklar İçin Ramazan Sevinci" programıyla Kur'an-ı Kerim tilaveti ve sohbet programları olacak, konser, tiyatro, sinema ve belgesel gösterimleriyle anma programları da yapılacak.

Osman Eğin, Prof. Dr. Necmettin Nursaçan, Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Hakan Coşkun, Prof. Dr. Yasin Pişgin, Prof. Dr. Kemal Sayar, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu sohbet programıyla ilçe halkıyla buluşurken "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi oyuncuları ve Bahadır Yenişehirlioğlu ile söyleşi programı düzenlenecek.

Belediye, Aykut Kuşkaya, Ömer Karaoğlu, Mustafa Cihat gibi bazı sanatçıların konser etkinlikleriyle Esenler'e ramazan coşkusu yaşatacak ve "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" ile "Nefes: Yer Eksi İki" film gösterimi ile "Aslan Yürekliler", "Bir Tabak Daha", "7 Güzel Adam" ve "Bin Yıl" adlı tiyatro gösterimleri yapılacak.

Dursun Ali Erzincanlı ise naat gecesinde Esenlerlilerle bir araya gelecek, "Filistin Gecesi" ile "Ezanı ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Finali" özel etkinlikleri de meraklılarıyla buluşacak.

Dörtyol Meydanı etkinlik alanında ayrıca "Ramazan Hadisleri Sergisi" de sanatseverlerle buluşacak. Ayrıca "Üç Harem Fotoğraf Sergisi", Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde kapılarını açacak. Abdülmetin Balkanlıoğlu ve Ömer Döngeloğlu da düzenlenecek anma programıyla yad edilecek.

Esenler'de bir gelenek haline gelen "Çocuk İftarı", bu yıl da yüzlerce çocuğu bir araya getirecek ve ilk oruçlarını tutan minikler, hem eğlenecek hem oruç ibadetini idrak edecek.

Etkinlik alanında çocuklar için bilgi yarışmaları, Karagöz ve Hacivat gölge oyunu, animasyonlar ve daha pek çok program düzenlenecek, minikler yine kendileri için kurulan oyun parkurlarında gönüllerince eğlenecek.

Ramazan ayının manevi atmosferini cami gezileriyle pekiştirecek Esenlerliler, Çamlıca Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eyüp Sultan Camii ve Süleymaniye Camii'ni ziyaret etme fırsatı yakalayacak. Ayrıca "Manevi Turlar" ile Ramazan ayı boyunca pazar günleri hariç her gün Merkez Efendi Camii, Fatih Camii, Eyüp Sultan Camii ve Hazreti Yuşa Türbesi ziyaret edilecek.

10 kişiye umre ziyareti hediye edilecek

Ramazan ayında Şehir Ekranı TV'de, "Mukabele", "Tembihname", "Sağlıklı Ramazanlar", "30 Şehir 30 Cüz", "Anadolu'dan Esenler", "Can Elleri", "40 Makam 40 Anlam", "Hayat Mektebi", "Örnek Nesil", "Divanhane", "Kutlu Mevlid", "Film Günlüğü", "Mübarek Vakitler", "Atıksız Tarifler" ve "Bir Nefes Sıhhat" programları izleyicilerle buluşacak.

Radyo Esenler'de ise "Asr-ı Saadette Ramazan", "Peygamber İkliminden", "Kur'an Sofrası", "Diş Kirası", "Ramazan Gölgesinde Hayat" ve "Kadınlarla Hasbihal" adlı programları dinleyicilerin ilgisine sunulacak.

Esenler'de her ramazan Kadir Gecesi'nde düzenlenen "10 Bin Hatim 100 Bin Dua Buluşması" ile binlerce hatmin duası, Esenler Dörtyol Meydanı'nda yapılacak ve aynı gün çekilişle 10 kişiye umre ziyareti hediye edilecek.