Esenler'de 19 yaşındaki gencin bıçakla yaralandığı olayda 4 şüpheli gözaltına alındı

Esenler'de 19 yaşındaki gencin kalabalık bir grup tarafından darbedilerek bıçakla yaralandığı olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ekim'de Turgut Reis Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı kavga ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Yapılan incelemede, A.P'nin (19) kalabalık bir grup tarafından darbedilerek bıçakla yaralandığı belirlendi. Yaralı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Soruşturmayı derinleştiren polis, olayı gerçekleştiren şüphelilerin İ.H. (18), D.K. (18), M.H. (17) ve E.H.S. (18) olduğunu tespit etti.

Yapılan araştırmada, mağduru bıçakla yaralayan kişinin İ.H. olduğu, diğer şüphelilerin ise olay sırasında A.P'yi darbettikleri anlaşıldı.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 zanlı yakalandı. ???????