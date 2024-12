Esenler\'de AI Destekli Güvenlik Kameraları Kuruluyor

Güncel

Esenler'de güvenlik, çevre, trafik, yangın ile doğal afetler gibi olaylara müdahale etmek amacıyla okul çevreleri, park, bahçeler ve sokaklara yapay zeka destekli 1166 kameranın kurulumuna başlandı.

Esenler Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığıyla hayata geçirilen proje kapsamında okullara 90, park ve bahçelere 95, emniyetin belirlediği sokaklara 250 olmak üzere 435 noktaya kameralar konulacak.

Yapay zeka destekli kameralar, akıllı sistemlerle 7/24 izlenerek güvenlik tehdidi durumlarında insan gücü olmadan otomatik alarm sistemiyle yetkili kurumlara uyarıda bulunacak.

Bu sayede bazı güvenlik tehditleri daha eyleme dönüşmeden etkin bir müdahaleyle ortadan kaldırılacak.

Yapım çalışmaları devam eden projede, kameraların tek bir noktadan izlenip müdahale edilmesi için "Esenler Güvenli Şehir ve Afet Koordinasyon Merkezi" oluşturuldu.

Komuta merkezi olarak kullanılacak binanın aynı zamanda olası afet durumlarında koordinasyon için de kullanılması amaçlanıyor.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AA muhabirine, bu projenin kent için hayata geçirmek istediği hayallerinden biri olduğunu söyledi.

Güvenliğin insan ve toplum düzeni için önemli olduğunu anlatan Göksu, "Bir insanın yaşadığı şehirde en çok önemsediği ilk şey güvenliktir. Şehirlerimizin ne kadar güvenli olduğu bizi doğrudan ilgilendirir. Bunun için 'Biz Esenler'in daha güvenli ve huzurlu olması için neler yapılabiliriz?' diye çok kapsamlı çalışmalar yaptık. Bunların başında sosyolojik birtakım argümanlar, parametreler devreye sokarak Esenler'i İstanbul'un istatistiksel olarak en güvenilir şehirlerinden birisi haline getirdik." diye konuştu.

Göksu, Esenler'de her bir çocuğun sokağa çıktığında huzurla oynayabilmesini ve her bir annenin çocuğunu sokağa huzurla ve güvenle göndermesini istediklerini dile getirdi.

İlçede bulunan 1287 sokağın hepsinin yapay zeka destekli kameralarla bu merkezden takip edilmesini istediklerine dikkati çeken Göksu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığıyla beraber çalıştıkları, üretiminin ASELSAN tarafından yapıldığı projede İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının da diğer paydaşlar olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii İcra Komitesince de karar haline getirilen projenin Türkiye'de ilk olduğunun altını çizen Göksu, şöyle devam etti:

"Ekranlar vasıtasıyla bütün sokaklar, yılın 365 gününün her bir saatinde ve dakikasında, yerleştirilen yapay zeka destekli kameralarla, Emniyet'imizin ve Büyükşehir Belediyesinin trafikle ilgili arzu eden ekipleri hem de şehrin temel sorunlarıyla ilgilenen zabıta ekiplerimiz tarafından takip edilecek. Bununla beraber sokaktaki kargaşadan tutun da sokaktaki güvenliğe kadar her şeyi buradan takip etmiş olacağız. Böylece Türkiye'de ilk defa bir şehir, yüzde 100 güvenli şehir haline gelecek. Gerçekten Esenler'in her bir sokağındaki çocuklarımız güvenle oynayacaklar. Anneler, çocuklarını sokaklara güvenle gönderecekler."

Komuta merkezi olarak kullanılacak binanın aynı zamanda da afet koordinasyon merkezi de olacağını aktaran Göksu, bir taraftan şehrin bütün sokaklarını takip etme imkanına sahip olduklarını, diğer taraftan da ambulansların bulunduğu, 15 bin kişi için aynı anda yemek pişebilecek mutfağın yer aldığını söyledi.

Göksu, "Burası aynı zamanda Afet Koordinasyon Merkezi, aynı zamanda Şehir İzleme Merkezi, aynı zamanda 112 Çağrı Merkezi, ambulanslarımızın var olduğu bir merkez. Burası Esenler'in, Allah korusun acil bir şey söz konusu olduğu zaman ihtiyaçlarını karşılayacak bir merkeze dönüştü." bilgisini verdi.

"Devletin bütün birimlerinin gözü kulağı olacağız"

Proje kapsamında toplam 1166 kameranın kurulma işlemlerinin sürdüğünü dile getiren Göksu, şunları kaydetti:

"Bu ekranda gördüğünüz görüntülerde 64 kameranın görüntüsü var. Bu yakında 1166 kameranın görüntüsüne dönüşecek. Burada, sokaklarımızın her birinde neye ihtiyaç olduğu buradan takip edilecek. Bizim müdahale etmemiz gerekiyorsa biz, devletin başka diğer kurumları müdahale etmesi gerekiyorsa onlar müdahale edecek. Biz, burada aslında devletin bütün birimlerinin gözü kulağı olacağız. Şimdi mesela şurada tam köprü dönüşünde araçların geldiği noktada bir otomobil duruyor. Belli bir zamandan beri bekliyor. Buradaki arkadaşlarımız o bölgedeki bizim ekiplerimize hemen talimat verdiğinde o araca müdahale edilecektir. Buradaki arkadaşlarımız o bölgede kimlerin var olduğunu görecek veya telsiz sistemiyle bir anons ettiklerinde bu araca anında gereği yapılacaktır. İsterseniz hep beraber görelim."

Komuta merkezindeki zabıta memurunun telsizle yaptığı anonsun ardından motosikletli ekipler, köprü dönüşünde duran sürücüyü uyararak yoluna devam etmesini sağladı.

AA için yapılan uygulama örneğinin ardından konuşmasını sürdüren Göksu, projenin tamamlandığında anonsa ihtiyaç duymadan, uyarıların yapay zeka desteğiyle sinyal olarak gelmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

Projeyle neler hedefleniyor?

Kamu düzeninin sağlanması için cadde ve sokaklardaki gerekli olaylara müdahale etme, yaya geçitlerindeki ihlalleri tespit etmek ve yaya güvenliğini artırma, park alanlarında meydana gelen ihlalleri ve park yeri doluluk durumunu izlemenin hedeflendiği projeyle şunlar da amaçlanıyor:

"Engelli erişimini kontrol etmek ve engelli park yerlerinin uygun şekilde kullanılmasını sağlamak. Çevre kirliliği ve atık yönetimine ilişkin ihlalleri tespit etmek ve suçluları belirlemek. Hava kirliliği, gürültü seviyeleri ve diğer çevresel faktörleri izlemek. Sokak aydınlatmasını kontrol etmek ve enerji tasarrufu sağlamak. Doğal afetler, yangınlar veya diğer acil durumlar sırasında olayları izlemek ve müdahale etmek. Acil durumlar veya toplumsal olaylar sırasında olayları izlemek ve kriz yönetimi sürecine destek sağlamak. Sokak ve cadde yüzeylerinde bozulmaları tespit ederek müdahale etmek. Trafik yoğunluğunu izlemek, trafik akışını optimize etmek ve trafik ihlallerini tespit etmek. Trafik kazalarını tespit etmek ve kaza yerindeki durumu belgelemek."