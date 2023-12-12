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Esenler'de Asiyenur Atalay'ın öldürülmesi davasında karar - Son Dakika
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Esenler'de Asiyenur Atalay'ın öldürülmesi davasında karar

Esenler'de Asiyenur Atalay'ın silahla vurularak öldürülmesine ilişkin davada iki sanıktan biri 'kasten öldürme' suçundan müebbet, diğeri ise 'kasten öldürmeye yardım etmek'ten 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Esenler\'de Asiyenur Atalay\'ın öldürülmesi davasında karar
12.12.2023 - 17:55,
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Esenler'de Asiyenur Atalay'ın silahla vurularak öldürülmesine ilişkin davada iki sanıktan biri "kasten öldürme" suçundan müebbet, diğeri ise "kasten öldürmeye yardım etmek"ten 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ümit Karakoyun ile tutuksuz yargılanan Mesut Gezer ve taraf avukatları katıldı. Maktul Atalay'ın ailesi de duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Asiyenur Atalay'ın kardeşi Selen Atalay, dün annesinin doğum günü olduğunu belirterek "Kardeşim ile anneme hediye alırdık ama o yoktu. Eksikliğini her geçen gün hissediyoruz. Sanıkların en ağır cezayı almasını istiyorum." dedi.

Maktulün annesi Rahşan Atalay da sanıkların en ağır cezaya çarptırılmasını talep ederek "Sanık Mesut Gezer, kızı olduğunu söylüyor. Benim de kızım vardı. O kızına sarılıyor, ben toprağa sarılıyorum." diye konuştu.

Son sözleri sorulan sanıklardan Ümit Karakoyun, yaptığından pişman olduğunu ifade ederek "Asiye yüzüme tükürdü. Silahı önceden Asiye'nin çantasına koymuştum. Mesut bana silahı vermese ve Asiye bana tükürmeseydi olay olmayacaktı." ifadelerini kullandı.

Mesut Gezer ise olayla hiçbir bağlantısı olmadığını ve diğer sanığa silah vermediğini iddia ederek beraatini istedi.

Mahkeme, Ümit Karakoyun'u suç tarihinde "kadına karşı kasten öldürme" suçu yürürlükte olmadığından "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak haksız tahrik ve takdiri indirim uygulanmamasına hükmetti.

Sanık Mesut Gezer'i de "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıl hapis cezasına mahkum eden mahkeme, bu sanığın da takdiri indirim uygulamayarak tutuklanmasına karar verdi.

Mahkeme, sanıkları "ruhsatsız silah kullanma, bulundurma" suçundan da 2 yıl hapis ile 1200 lira adli para cezasına çarptırdı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 5 Mayıs 2022'de sanık Ümit Karakoyun'un arkadaşlarının Esenler'deki evinden akşam saatlerinde ayrılan Asiyenur Atalay'ı, aralarında geçen tartışmanın ardından silahla iki el ateş ederek öldürdüğü, silahı da diğer sanık Mesut Gezer'in verdiği kaydedilmişti.

İddianamede, sanıklardan Karakoyun'un "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, Gezer'in ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis ve "ruhsatsız silah bulundurmak"tan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Kaynak: AA
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