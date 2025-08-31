Esenler'de Balkonunda Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
Esenler'de Balkonunda Erkek Cesedi Bulundu

31.08.2025 22:59  Güncelleme: 10:02
Esenler'de bir binanın balkonunda bulunan erkek cesedi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Esenler'de 4 katlı binanın bahçe katının balkonunda erkek cesedi bulundu. Üzerine kimlik çıkmayan kişinin cenazesi ekiplerin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

GÖRENLER POLİSE HABER VERDİ

Olay saat 19.00 sıralarında Kemer Mahallesi 905. Sokak'ta meydana geldi. Binanın bahçe katının balkonunda hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Balkonda dehşete düşüren manzara: Görenler telefona sarıldı

BAŞINDAN DARBE ALMIŞ

İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin incelemesinde, yerde yatan kişinin başından darbe alarak hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri, adreste olay yeri inceleme çalışması yaptı. Hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edilemedi.

Balkonda dehşete düşüren manzara: Görenler telefona sarıldı

ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından ceset, kimliğinin ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

