Esenler\'de 5 katlı binada yangın: 15 kişi dumandan etkilendi

Esenler'de bir binanın merdiven boşluğunda çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

APARTMANIN MERDİVEN BOŞLUĞUNDA YANGIN ÇIKTI

Yangın saat 21.30 sıralarında Nine Hatun Mahallesi 153.Sokak'ta çıktı. Yangın henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı binanın merdiven boşluğunda çıktı. Alevler nedeniyle binayı dumanlar sardı.

15 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Binada mahsur kalan kişiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde dumandan etkilendiği belirlenen 15 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.