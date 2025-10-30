Esenler'de 5 katlı binada yangın: 15 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Esenler'de 5 katlı binada yangın: 15 kişi dumandan etkilendi

30.10.2025 23:30
Haber Videosu

İstanbul Esenler'de 5 katlı binanın merdiven boşluğunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri duman nedeniyle binada mahsur kalanları kurtardı. Dumandan etkilenen 15 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Esenler'de bir binanın merdiven boşluğunda çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

APARTMANIN MERDİVEN BOŞLUĞUNDA YANGIN ÇIKTI

Yangın saat 21.30 sıralarında Nine Hatun Mahallesi 153.Sokak'ta çıktı. Yangın henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı binanın merdiven boşluğunda çıktı. Alevler nedeniyle binayı dumanlar sardı.

15 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Binada mahsur kalan kişiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde dumandan etkilendiği belirlenen 15 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İstanbul, Güvenlik, İtfaiye, Esenler, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

