Esenler'de Çocuklardan Kediye Şiddet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esenler'de Çocuklardan Kediye Şiddet

Esenler\'de Çocuklardan Kediye Şiddet
12.05.2026 21:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İki çocuk, kediye bıçakla zarar verip, kadına saldırdı; otomobilin lastiğini kesmeye çalıştı.

ESENLER'de iki çocuk, sokakta bulunan kediye bıçakla zarar verdi. Bunun üzerine kendilerini uyaran kadın esnafında üzerine bıçakla yürüyen çocukların bir otomobilin lastiğini kesmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki çocuk, çöp konteynerinin yanında bulunan kedinin yanına geldi. Bunun üzerine çocuklardan biri elindeki bıçakla kediye zarar verdi. Bu sırada olayı gören kadın esnaf çocukları uyardı. Çocuklar ise ellerindeki bıçakla kadının üzerine yürüdü. Daha sonra ise iki çocuğun park halinde bulunan bir otomobilin lastiğini kesmeye çalıştığı öğrenildi.

YAŞANANLAR KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, çocukların kediye tekme attıkları, elindeki kesici aletle zarar verdikleri ve kendilerini uyaran kadının üzerine yürüdükleri görüldü. Çocukların daha sonra bir otomobilin lastiğini kesmeye çalıştığı anlar da görüntülerde yer aldı.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenler'de Çocuklardan Kediye Şiddet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi
Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı
Bakan Fidan Katar’da Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı Bakan Fidan Katar'da! Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı

11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
10:50
Icardi Galatasaray defterini kapattı
Icardi Galatasaray defterini kapattı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:35
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün’e istenen cezalar belli oldu
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'e istenen cezalar belli oldu
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 11:18:17. #7.12#
SON DAKİKA: Esenler'de Çocuklardan Kediye Şiddet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.