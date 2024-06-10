Esenler'de Kaynaştırma Öğrencileri İçin 'Sevgi Engel Tanımaz' Pikniği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esenler'de Kaynaştırma Öğrencileri İçin 'Sevgi Engel Tanımaz' Pikniği Düzenlendi

Esenler\'de Kaynaştırma Öğrencileri İçin \'Sevgi Engel Tanımaz\' Pikniği Düzenlendi

Esenler Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Sevgi Engel Tanımaz' pikniğine, Esenler'de kaynaştırma eğitimi alan 53 okul ve Tacirler Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ile aileleri katıldı. Yaklaşık 800 kişinin katıldığı piknikte, çeşitli etkinlikler düzenlendi ve başarılı çocuklara hediyeler verildi.

10.06.2024 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler'de eğitim gören kaynaştırma öğrencileri için "Sevgi Engel Tanımaz" pikniği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde düzenlenen geleneksel "Sevgi Engel Tanımaz" pikniğine ilçede kaynaştırma eğitimi veren 53 okul ve Tacirler Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ile aileleri katıldı.

Pikniğe katılan yaklaşık 800 kişinin ise mutlulukları görülmeye değerdi. Katılımcılar, kaşıkla yumurta taşıma, çuvalla koşma yarışması ve yüz boyama gibi aktivitelerde gönüllerince eğlendi.

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da başarılı çocukların hediyelerini verdi. Göksu, her zaman bu gibi programlarla özel çocuklar ve ailelerinin yanında olmaya çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Esenler, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenler'de Kaynaştırma Öğrencileri İçin 'Sevgi Engel Tanımaz' Pikniği Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
05:55 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı 8 araç ve iş yerini kundaklandı Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
08:16 Zeynep Bastık’la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü’den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
07:31 Japonya’da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı Japonya'da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı
05:51 Komşularını otomobilin içinde korkunç şekilde buldular Hastaneye gelince gözaltına alındı Komşularını otomobilin içinde korkunç şekilde buldular! Hastaneye gelince gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 09:54:14. #1.11#
SON DAKİKA: Esenler'de Kaynaştırma Öğrencileri İçin 'Sevgi Engel Tanımaz' Pikniği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement