Esenler\'de Kaynaştırma Öğrencileri İçin \'Sevgi Engel Tanımaz\' Pikniği Düzenlendi

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Esenler'de eğitim gören kaynaştırma öğrencileri için "Sevgi Engel Tanımaz" pikniği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde düzenlenen geleneksel "Sevgi Engel Tanımaz" pikniğine ilçede kaynaştırma eğitimi veren 53 okul ve Tacirler Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ile aileleri katıldı.

Pikniğe katılan yaklaşık 800 kişinin ise mutlulukları görülmeye değerdi. Katılımcılar, kaşıkla yumurta taşıma, çuvalla koşma yarışması ve yüz boyama gibi aktivitelerde gönüllerince eğlendi.

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da başarılı çocukların hediyelerini verdi. Göksu, her zaman bu gibi programlarla özel çocuklar ve ailelerinin yanında olmaya çalıştıklarını belirtti.