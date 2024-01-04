Esenler\'de Polislerle Şüpheli Arasında Kovalamaca

ESENLER'de devriye gezen polis ekipleri şüphe üzerine, sokakta yürüyen bir kişiyi durdurmak istedi. Uyarılara aldırış etmeyen şüpheli, polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymadı; silahla ateş açarak kayıplara karıştı. Silah seslerinin yükseldiği sokakta, polis ekipleriyle şüpheli arasında yaşanan kovalamaca cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Birlik Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen polis ekipleri 864. sokakta şüphelendiği kişiye 'Dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarısına aldırış etmeyen şüpheli, silahla polis ekiplerine ateş açarak kaçmaya başladı. Polis ekipleriyle yaya olarak kaçan şüpheli arasındaki kovalamaca kameralara yansıdı. Şüpheli bir süre sonra sokak arasında gözden kayboldu. Şüpheliyi takip eden polis ekipleri olay yerine takviye ekip isterken, kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

HAREKETLİ ANLAR KAMERADA

Şüphelinin bir apartman bahçesinde polisler tarafından sıkıştırıldığı ve silah seslerinin yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, apartmanın bahçesindeki şüpheliye polisin ateş ettiği ve şüphelinin polis ekiplerine karşılık verdiği anlar görülüyor. Şüpheliyle polis ekipleri arasındaki kocvalamaca da cep telefonu kamerasına yansıyor.