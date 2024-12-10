Esenler'de Şemsiyeli Şüpheli, Park Halindeki Araçları Çizdi - Son Dakika
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Esenler'de Şemsiyeli Şüpheli, Park Halindeki Araçları Çizdi

Esenler'in Fatih Mahallesi'nde bir kişi şemsiyesini kullanarak park halindeki yaklaşık 10 araca zarar verdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin bilinçli bir şekilde araçları çizdiği görülüyor. Mahalle sakinleri duruma tepki göstererek şüphelinin yakalanmasını talep etti.

10.12.2024 13:37
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ESENLER'de şemsiyeli bir kişi, sokakta park halindeki yaklaşık 10 aracı çizerek araçlara zarar verdi. Sokakta yaşayanlar duruma isyan ederken şüphelinin araçlara zarar verdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Fatih Mahallesinde 8 Aralık Pazar günü sabah saatlerinde meydana geldi.Sabah evinden çıkan bir mahalle sakini park halindeki motosikletinde çizikler olduğunu fark etti. Apartmanın güvenlik kamerasını izleyen sürücü, şemsiyeli bir kişinin motosikletini çizerek zarar verdiğini fark etti. Şemsiyeli şüphelinin daha sonra park halindeki diğer araçlara da zarar verip kaçtığı tespit edildi. Şüphelinin farklı zamanlarda aynı sokakta park halindeki yaklaşık 10 araca daha zarar verdiği belirlendi.

'BİLİNÇLİ YAPIYOR'

Park halindeki otomobili zarar gören Çiğdem Turgut, "Sabah saatlerinde şemsiyesi olan bir kişi park halindeki araçları çizerek, oyun oynayarak gidiyor. Sabah kalkacağım onu bekleyeceğim, kafasına kaynar su dökeceğim. Sokakta bulunan araçların hepsini çizmiş. Benim arabamda da hasar var; komşumun arabasında da var. Apartmanımızda kamera var komşumuz bakmış tespit etmiş. Daha önce olmuştu böyle bir olay. Biz bisiklet çarpmış, geçemedikleri için çizilmiş diye düşündük; ama tek tek çizerek geçiyor. Bilinçli yapılan bir şey. Yukarıdaki komşumuzun aracına dokunmuyor geliyor sadece benim kapımın önündeki araca dokunuyor. Bir haftadır bu böyle. Benim aracımı bir haftada hurdaya çevirdi. Şu ana kadar dört araç galiba. Kaldırıma park eden araçları bilinçli olarak çiziyor" dedi.

'YAKLAŞIK 10 ARAÇ BU ŞEKİLDE'

Mahalle sakinlerinden Ufuk Çubukçu ise "Köylümün aracı bu hale geldi.Ne emeklerle alınıyor bu araçlar. Aracımız bu şekilde. Kişi buradan geliyor. Buradan başlayarak araçları çiziyor. Bu kişini yakalanması lazım. Emniyet güçlerimizden yardım bekliyoruz. Buna bir çare bulunması lazım. Gece geliyorlar gündüz herkes burada olduğu için. Yaklaşık 10 araç bu şekilde. Fazlası da vardır. Bilinenler şimdilik bunlar" diye konuştu.

ARAÇLARI ÇİZDİĞİ ANLAR KAMERADA

Farklı tarihlerde sokakta yürüyen şemsiyeli şüphelinin park halindeki motosikleti çizmesi ve yine aynı sokakta bazı araçları çizerek zarar vermesi bina girişinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.Görüntülerde kaldırımda şemsiyesiyle yürüyen şüpheli araçları çizerek ilerliyor.Yüzü görünmeyen şüpheli bir süre sonra kaldırımdan inerek yanından yürüdüğü araçlara zarar veriyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Esenler, Şiddet, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenler'de Şemsiyeli Şüpheli, Park Halindeki Araçları Çizdi - Son Dakika

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