Esenler'de Silahlı Çatışma: 4 Gözaltı

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Esenler'de iki grup arasındaki silahlı çatışmaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 16 Şubat gecesi Menderes Mahallesi'nde bir grup, seyir halindeki bir otomobilde husumetlilerini görünce ateş açtı. Otomobildekilerin de karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandı.

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken çevredeki ev, iş yeri ve araçlar zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda, olaya karıştıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Öte yandan, olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kaldırımdaki bir kişinin ateş açtığı anlar yer alıyor.