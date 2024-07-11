Esenler'de Tehlikeli Sürücüye Yüksek Cezalar - Son Dakika
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Esenler'de Tehlikeli Sürücüye Yüksek Cezalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Esenler'de trafiği tehlikeye düşüren bir sürücüyü tespit etti. Sürücüye, drift yapmak, saygısızca araç kullanmak, trafik güvenliği ve düzenine uymamak gibi suçlardan toplamda 38 bin 821 lira para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün sürücü belgesi de 4 ay süreyle geri alındı ve adli işlem başlatıldı.

11.07.2024 16:55
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Esenler'de, trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 38 bin 821 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Atışalanı Caddesi'nde bir sürücünün trafiği tehlikeye düşürerek ilerlediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlattı.

Yapılan çalışma sonunda kimliği tespit edilen sürücü B.P. yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanununun "drift yapmak", "saygısızca araç kullanmak", "önlerinde giden araçları yeterli bir mesafeden izlememek", "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak", "film cam" ve "sürücü belgesi yanında bulundurmamak" maddelerinden 38 bin 821 lira ceza uygulandı.

Ayrıca B.P'nin sürücü belgesi ceza puanını doldurması nedeniyle 4 ay süreliğine geri alındı.

Öte yandan, B.P'ye Türk Ceza Kanunu'nun "kara, deniz, hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli sevk ve idare etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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